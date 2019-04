HIF jagar andra raka segern: "Kan slå alla lag i den här serien"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Helsingborgs IF vann premiären mot topptippade IFK Norrköping med 3-1. På lördag väntar ytterligare en tuff match för nykomlingen, där självförtroendet är på topp.

- Vi visade vad vi kunde mot Norrköping såklart. När vi gör rätt saker och jobbar för varandra är vi ett väldigt bra lag. Vi kan egentligen slå alla lag i den här serien, men är ödmjuka inför uppgifterna som kommer. Nu väntar en väldigt, väldigt tuff match mot Häcken. Vi är som alla lag och går in med inställningen att ta poäng, säger målvakten Kalle Joelsson till Fotbollskanalen.

Joelsson menar att HIF framför allt måste se upp med Häckens omställningsspel.

- Häcken är ett väldigt tufft lag som har många skickliga spelare individuellt. De är väldigt skickliga i deras spel och är snabba på offensiva kontringar. Plus att de är bra i det etablerade spelet. Det blir nog en tuff match, men gör vi det bra har vi alla möjligheter att ta poäng.

Du ser lördagens möte mellan Häcken och HIF på C More Live 2 och kan streama det via cmore.se. Avspark 16:00.