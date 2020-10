HIF:s Ceesay överraskar under debutsäsongen: "Det som saknats har varit poängen"

22-årigen från Stockholm har fått vänta på den allsvenska debuten. Joseph Ceesay tillhörde Djurgårdens organisation i sex år men fick aldrig A-lagsspela med blåränderna. Istället blev det utlåningar till Frej, Dalkurd och Brage i superettan, innan han släpptes av Djurgården och skrev ett tvåårskontrakt med HIF i vintras.

Ceesay tycker att han fått chansen att visa upp sig i den nya miljön.

- Absolut. Alla spelare vill väl visa upp sig så bra som möjligt när de kommer från lägre division och bevisa att de klarar av en högre nivå.

Du verkar inte haft några anpassningsproblem i spelet?

- Nej, jag tycker att jag kommit in i det ganska bra från början. Sedan hände skadan och det var tråkigt, men jag känner inte att jag haft några större problem. Den enda grejen är väl positionen som jag var tvungen att komma in i lite. Men det känner jag att jag gjort nu.

En skada i baksida lår gjorde att Ceesay missade tio matcher under inledningen i allsvenskan. Undantaget avstängningen mot Varbergs BoIS så har han spelat i princip varje minut under två månaders tid i HIF. Hans fart och dribblingar från ytterrollen i HIF:s 3-5-2-formation har varit utropstecken under säsongen.

- Jag har väl varit helt okej tycker jag. Det som saknats har varit poängen och det har väl varit så hela året, så det är något jag försöker sträva efter. Jag vet inte varför det blivit så, säger Joseph Ceesay som är noterad för en assist i år.

Har du modet att fortsätta utmana när så mycket står på spel?

- Jaja, absolut. Det är väl en av mina styrkor som jag känner själv och något jag måste utnyttja. Jag känner att jag är hyfsat bra ändå.

Börjar försvararna få respekt för dig?

- Ja... de kanske inte hade så bra koll på mig där jag kom hit. Det kanske blir en sådan grej att de inte vet vad jag är bra på. Nu har nästan hela säsongen gått så då antar jag väl att dem flesta lagen börjar fatta det.

HIF möter tabellelvan Örebro SK på bortaplan ikväll. Skånelaget ligger på kvalplatsen, två poäng bakom IFK Göteborg.