HIF:s mardrömsbesked: Hendriksson missar hela säsongen - Loeper borta i månader

Inför Helsingborgs IF:s comeback i allsvenskan ger klubben nu besked om två tunga bakslag. Under träningslägret i Marbella åkte mittfältaren Brandur Hendriksson och yttern Wilhelm Loeper på skador, som nu gör att båda blir borta en längre tid.

Hendriksson har ådragit sig en knäskada som gör att han missar hela säsongen, medan Loeper har åkt på en fraktur på mellanfoten och väntas bli borta från spel i två-tre månader.

- Vid en ny undersökning under gårdagen bekräftades att Brandurs knäskada måste åtgärdas med en operation. Han beräknas därmed inte kunna återgå till fotboll under innevarande säsong. Det gjordes en kompletterande röntgenundersökning på Wilhelm under gårdagen och det konstaterades att det finns en operationskrävande fraktur på mellanfoten. Konvalescenstiden efter denna typ av skada är 2-3 månader, säger lagläkaren Harald Roos i en kommentar på klubbens hemsida.

Sportchefen Andreas Granqvist bekräftar att klubben kan plocka in ersättare.

- Först och främst är det tråkigt för Brandur och Wilhelm som personer och fotbollsspelare men givetvis också för oss som lag då båda är viktiga spelare. Tyvärr är skador en del av fotbollen och något vi alltid måste ha med i beräkningarna. Vi har en bred trupp men också väldigt bra koll på marknaden. Med skador på tongivande spelare kan det bli aktuellt att ta in ersättare, säger han.

Hendriksson stod i fjol för 29 matcher i superettan och spelade i båda kvalmötena med Halmstads BK, som i slutändan innebar uppflyttning. Loeper var också ordinarie förra säsongen och bidrog även med tre mål och tolv assist på 28 seriematcher.