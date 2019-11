Holgersson slutar: ”Är dags att lämna över stafettpinnen till någon annan”

Markus Holgersson återvände, för andra gången, till Helsingborgs IF under sommaren förra året. Då hade försvararen redan gjort ett kort gästspel under 2014 i HIF, som han kom till första gången 2009. Men den tredje sejouren blir bara 1,5 år, då Holgersson nu väljer att avsluta karriären.

- Jag vill tacka alla i HIF och alla supportrar för fantastiska tider här. Jag har vunnit SM-guld, två cuptitlar, spelat i Europa, varit med och tagit laget tillbaka till Allsvenskan och stabiliserat det där. Nu är det dags att lämna över stafettpinnen till någon annan, säger han till klubbens hemsida.

Holgersson har meriter från allsvenskan, MLS, Premier League, spanska Segunda, danska ligan och cypriotiska ligan. Sammanlagt har det blivit över 350 tävlingsmatcher under karriären, varav 145 av dem kommit i HIF. Holgersson var också en del av det HIF som vann allsvenskan, svenska cupen och supercupen 2011, när HIF blev det första svenska laget att ta hem alla titlar samma säsong.