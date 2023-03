Hümmet gjorde sista minuten-flytt: "Det har gått ganska fort"

Deniz Hümmet blev under tisdagen - på transferfönstrets sista dag - klar för en återkomst till allsvenskan. 26-åringen, som har en bakgrund i Malmö FF, Gefle IF, Trelleborgs FF, IF Elfsborg och Örebro SK, lämnade turkiska Caykur Rizespor för ett år med Kalmar FF.

Hümmet berättar nu att första kontakten mellan parterna togs för ett par dagar sedan och är glad över att alla papper blev klara i tid.

- Det har gått ganska fort. När jag skulle ta ett beslut kändes det bäst med Kalmar. Jag snackade med coachen (Henrik Jensen) och mycket stämde överens, så jag tror att det blir en bra match. Det är bra känslor och jag är otroligt taggad och hungrig på att sätta igång, säger han till Fotbollskanalen.

Var du stressad över att det inte skulle hinna bli klart?

- Det var en lång dag i går med att hinna med allt med alla papper och så, men när allt väl var klart kändes det superbra. Jag är glad över mitt val och jag tror det kommer bli jättebra.

Varför ville du flytta till Kalmar?

- Det är framför allt att jag är hungrig på mycket mer och vill spela, utvecklas och bevisa mig ännu mer. Det var en situation som inte var hållbar, och det är lite speciellt utomlands med en annan miljö. Samtidigt är det en bra erfarenhet, vilket jag tar med mig. Största anledningen är att jag är hungrig efter att spela och visa vad jag går för.

Hümmet blandade förra säsongen inhopp med starter i Rizespor i Süper Lig och har under den här säsongen både fått starta matcher och varit vid sidan i den turkiska andraligan.

26-åringen spelade mycket mellan oktober i fjol och februari i år, men har de senaste matcherna varit utanför truppen, vilket han inte fått en förklaring till.

- Det är det jag tycker är konstigt, det var inte någon dialog. Det bara blev så och det är mycket politik utomlands, speciellt där borta, men jag kämpade på och var professionell, Jag gjorde det jag skulle och gav järnet på varje träning och match, men det är lite annorlunda utomlands. Många, som varit utomlands, kan känna igen sig i det. Men annars är jag nöjd med min tid i Rizespor. Rize är en fin stad och Rizespor som klubb är en väldigt professionell och bra klubb.

Vid sidan av planen inträffade i början av februari en tragedi i Turkiet, då det var en kraftig jordbävning utanför staden Gaziantep, vilket resulterade i att flera tusen människor dog.

Hümmet, som bodde i Rizer långt ifrån katastrofen, menar att det var en hemsk tid.

- Det var en stor, stor tragedi, hela landet var i sorg. Det var fruktansvärt. Det var lugnt och tryggt i min stad, men städer som inte var särskilt långt bort påverkades otroligt mycket och många dog. Det är jättetråkigt och det påverkade. Vi som spelare och lag försökte hjälpa till ekonomiskt, men även med material och kläder. Hela landet stod tillsammans och blev ett, och fotbollen försökte gör sin del. Det var fruktansvärt när man var där.

Nu är Hümmet på plats i Sverige igen och fokuserar på den kommande säsongen med KFF. 26-åringen vet ännu inte om han kan komma till spel i lördagens premiär mot Malmö FF i Skåne, men tror att det kan bli en bra säsong under nye tränaren Henrik Jensen.

- Kalmar gjorde det jättebra förra säsongen tillsammans med Rydström (Henrik). Nu har Henrik Jensen tagit över och jag har haft ett jättebra samtal med honom. Jag gillar sättet som han vill spela på och det känns spännande inför den nya säsongen.

Kalmar FF slutade i fjol på fjärde plats i allsvenskan.