IFK Göteborg testar montenegrinsk back och landslagsmeriterad mittfältare

IFK Göteborg fortsätter testa spelare. Nu meddelar klubben att man bjudit in ytterligare spelare för provspel.

Blåvitt är på jakt efter förstärker och har under vinterna testat bjudit in flera spelare på provspel. I början av januari hade klubben Cristian Rubio Sivodedov och Henrik Millbert his sig på provspel, men ingen av dem erbjöds kontrakt.

För drygt två veckor sedan meddelade klubben att man bjudit in Manchester City-fostrade Gai Assulin och spanjoren José Manuel Casado på provspel, men klubben har ännu inte kommunicerat att man valt att gå vidare med någon av dem.

Nu testar klubben ytterligare två spelare. Under måndagsförmiddagen meddelar föreningen att man har bjudit in den montenegrinske wingbacken Stefan Vico, senast i serbiska FK Rad, samt den centrale mittfältarem Nzuzi Toko, som gjort landskamper för Kongo, på provspel. Toko har tidgare representerat klubbar som Grasshopper och St. Gallen. Båda två ska träna med klubben under veckan.