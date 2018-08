IFK Göteborgs sportchef: "Vet att många är ganska less på ordet lån"

Under sommaren hände det mycket i IFK Göteborg. Pontus Dahlberg (Watford), Sebastian Eriksson (Panetolikos), Gustav Engvall (Mechelen), Mix Diskerud (Ulsan Hyundai), Mikael Ingebrigtsen (Tromsö) och Elias Mar Omarsson (Excelsior) lämnade medan Alhassan Yusuf (Tiki Taka Football Development), Sargon Abraham (Degerfors), Marcus Degerlund (Hammarby, lån), Fredrik Oldrup Jensen (Zulte Waregem, lån) och Robin Söder (Lokeren) värvades in.

Nu summerar klubben sitt transferfönster, på sin officiella hemsida. Klubbdirektören Max Markusson och sportchefen Mats Gren uttalar sig och Markusson säger bland annat följande:

- Utan tvekan och helt förståeligt fanns det en stor frustration hos våra supportrar i takt med att tiden gick och dagen D närmade sig utan några påskrifter och ersättare till de spelare vi blivit av med. Jag vill dock understryka att det hela tiden funnits en långsiktig plan att följa och att vi prioriterat att få in rätt spelare på bekostnad av att tidigt presentera någon/några.

- Mats har gjort ett fantastiskt arbete och verkligen jobbat hårt för att landa de nyförvärv vi hoppas och tror ska bli ett lyft för laget framöver. Man ska komma ihåg att budgeten för spelarköp är begränsad och dessutom var satt redan inför säsongen. Det handlade sålunda om att hitta en ekonomisk balans mellan spelare in och ut och att inte på något vis äventyra föreningens kassa. Vi investerade ganska tungt sportsligt inför 2018 med ny tränare, ny spelmodell och ett antal spelare utifrån. I sommar har det handlat om att justera den ursprungliga truppen.

Markusson kommenterar också försäljningen av keepern Pontus Dahlberg, där övergångssumman landade på runt 40 miljoner kronor, och det faktum att Blåvitt gick miste om landslagsmittfältaren Sebastian Larsson (som hamnade i AIK).

- För det första finns det ett strategiskt beslut från styrelsen och ledningen om att fördela Dahlberg-pengarna på olika saker i verksamheten. Däremot var vi också väldigt intresserade och träffade även Sebastian. Vi kände dock ganska omgående att det var en affär vi inte hade möjlighet att på allvar ge oss in i.

Den senaste tiden har IFK Göteborg tagit in flera spelare på lån. I sommar blev det två; Marcus Degerlund och Fredrik Oldrup Jensen. I de avtalen finns dock en köpoption inskriven.

- Jag vet att många är ganska less på just ordet lån. Om vi däremot har ett tillägg på option, där den framtida kostnaden är på en rimlig nivå, är det enligt mig en oerhört bra lösning. Vi hinner lära känna spelaren under en tid och göra en god bedömning huruvida vi vill gå vidare. Omvänt får den aktuella spelaren samma möjlighet att bekanta sig med oss, säger sportchefen Mats Gren.