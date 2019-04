IFK Norrköping stuvar om i backlinjen - igen: "Inte optimalt"

I den allsvenska premiären mot Helsingborgs IF ställde Peking upp med Henrik Castegren, Kasper Larsen och Rasmus Lauritsen i sin trebackslinje. Men efter förlust med 3-1 valde managern Jens Gustafsson att testa en annan komposition mot AIK - han flyttade ned Filip Dagerstål från mittfältet, gav Lars Krogh Gerson förtroende och lät Kasper Larsen få chansen på nytt. Rent resultatmässigt gav det utdelning då matchen slutade 0-0. Men den lyckade sammansättningen från AIK-matchen kommer inte att kunna ställas på benen i sin helhet mot Kalmar. Kasper Larsen ådrog sig en skada sent i mötet med AIK och tidigare i veckan stod det klart att han skulle missa helgens match.

- Han kan inte spela den här matchen som kommer (mot Kalmar). Han ska på en undersökning i dag och sen får vi veta mer. Vi ska göra en magnetröntgen på honom och sen får vi lite större besked hur vi ska utverka vår medicinska åtgärdsplan, sa IFK Norrköpings skadeterapeut Dale Reese till Norrköpings Tidningar i torsdags.

Tredje matchen och tredje raka rotation. Är det någonting som stör Peking? Nej.

- Det är klart att det inte är optimalt, men samtidigt har vi bra spelare och bra bredd. Det ska inte vara några problem, även om det inte är optimalt, säger mittbacken Filip Dagerstål till Fotbollskanalen.

Är ni så pass samspelta att det fungerar ändå?

- Det skulle jag nog säga att vi är. Däremot är det inte helt optimalt, man vill gärna spela ihop sig lite grand. Vi spelar tillsammans varje träning, så det spelar egentligen inte så stor roll. Det är inga problem.

För Dagerståls egen del, kommer han spela på mittfältet som han gjorde i premiären eller i backlinjen som i AIK-matchen? Det har han ännu inte fått besked om, men försvaret är där som han i dagsläget upplever att han kan bidra som mest.

- Jag ser mig väl främst som mittback, men jag kan spela på mittfältet också. Jag spelar där Jens (Gustafsson, manager) vill att jag ska spela. Just nu känner jag mig starkast som mittback och det har väl att göra med att jag spelat och tränat mest där.

Mötet mellan IFK Norrköping och Kalmar senare under lördagen visas på C More Fotboll och cmore.se. Matchstart 16.00.