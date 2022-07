Inifrån kaoset med Ahmedhodzic: "Många fotbollsspelare är arroganta"

Den 31 januari skulle transferfönstret i de stora europeiska ligorna stänga. Vid lunchtid var Anel Ahmedhodzic fortfarande på Malmö IP och tränade med MFF, och timmarna tickade ner mot deadline. 23-åringen hade under SM-guldfirandet knappt två månader tidigare slagit fast att han skulle lämna klubben i januari.

Det Sheffield United som Ahmedhodzic skrev på för i förra veckan fanns med i bilden redan då, vilket Fotbollskanalen avslöjade . Men privatflyget den januarikvällen gick inte mot norra England, utan till ett berömt vindistrikt i Frankrike. Storklubben Girondins de Bordeaux betalde cirka tio miljoner kronor för att låna mittbacken och skrev in en köpoption i avtalet.

Snart skulle raset på planen inledas också. Ahmedhodzic fick vänta i åtta matcher innan "Les Girondins" vann en match med honom på planen. Under hemmaförlusten mot Montpellier i mars argumenterade målvakten Benoît Costil först med nyförvärvet och sedan en supporterledare mitt under matchen. Efteråt blev Bordeauxspelarna kvarhållna på arenan sedan fans försökt ta sig in på deras parkeringsområde.

"Vi gick ut och snackade med dem - och det blev lite fajt"

Bordeaux slutade sist i Ligue 1 med parodiska 91 insläppta mål. Klubben tvångsnedflyttades sedan till tredjedivisionen på grund av den allvarliga ekonomiska situationen. Men eftersom klubben har så höga kostnader riskerar den konkurs och en omstart i femtedivisionen.