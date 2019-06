Innermittfältaren Toko omskolad - till högerback: ”Är en härlig position”

IFK Göteborg har haft en succévår som har lett till en fjärdeplats i allsvenskan. I första matchen efter uppehållet ställs man mot Östersund uppe i Jämtland, men kanske med en ovan person på högerbacken.

Ordinarie högerbacken Sebastian Ohlsson är skadad och istället ser Nzuzi Toko ut att spela på positionen. Samme Toko som värvades som innermittfältare inför säsongen.

- Det är en position som jag kan spela på om tränaren behöver mig där, säger Toko till Göteborgs-Posten.

28-åringen har viss erfarenhet av positionen och spelade där i träningmatchen mot Helsingborg under uppehållet. Själv menar han att det känns bra att spela högerback.

- Det är lite min styrka, jag kan spela på olika positioner. Jag är en lagspelare. Självklart är min förstaposition innermittfältare, tränaren vet det, men vi pratade och jag kommer göra mitt bästa för laget, säger han.

- Och högerback, så som vi spelar, är en härlig position! Du kan gå framåt.

Trolig startelva för IFK Göteborg mot ÖFK (Enligt GP): Giannis Anestis – Nzuzi Toko, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson – Patrik Karlsson Lagemyr, August Erlingmark, Alhassan Yusuf – Lasse Vibe, Robin Söder, Giorgi Kharaishvili.

IFK Göteborgs möte med Östersund börjar klockan 16.00 under lördagen och sänds på C More Fotboll, C More Live 2 och streamat på cmore.se.