Johansson om sin bisarra filmning mot AIK: "Inget jag mår bra av"

IFK Norrköpings mittback Andreas Johansson stod under Pekings guldsäsong 2015 för en rejäl filmning i hemmamötet med AIK på Östgötaporten. Han gick långsamt in i Mohamed Banguras ena armbåge och kastade sig häftigt ner i gräset. Det blev en omtalad händelse och senare året blev han under Allsvenskans Stora Pris utsedd till årets filmare.

Nu berättar veteranen mer om vad som egentligen hände vid filmningen.

- Det var en kortslutning. Det var en het match, vi var ett topplag som mötte ett annat topplag, det var väldigt varmt och det var väldigt heta dueller. Det hade varit en hel del dueller innan dess, både mellan mig och Bangura och mellan min mittbackskollega Wiklander och Bangura. Det som hände var någonting som man inte är särskilt stolt över och som jag egentligen tycker är hemskt att se på fotbollsplanen. Det är ingenting som jag är stolt över eller som jag mår bra över. Helt enkelt, det blev fel, säger han i podcasten.

Var hade du lärt dig det?

- Ingenstans.

Vilka reaktioner fick du från Janne Andersson och alla runtomkring? Fick du böter?

- Nej, sådant håller vi inte på med höll jag på att säga. Det var ganska lugnt och jag har ju inte de här sociala medierna. Men när jag kom in omklädningsrummet dagen efter så förstod jag att det var större än jag hade kunnat ana. Det var många som skämtade om det och tyckte det var roligt. Och Janne är lugnt på så sätt. Jag sa någonting till hemsidan så där.

Du går ju ut och ber om ursäkt. Var det någonting de verkligen ville?

- Det var egentligen jag som ville det för jag tycker att det blev lite uppförstorat. Samtidigt förstår jag att det blev det, men det blir lite för stort fokus på det. Men jag ville förklara eftersom det är egentligen ingenting som jag står för. Jag sa det till dig tidigare att jag inte skapar några rubriker, men det är väl den rubriken jag skapat.

