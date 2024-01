Jonathan Ring tränar med Djurgården - dörren inte stängd för återkomst: "Vi får se"

Jonathan Ring har tillbringat de senaste två åren i sydkoreanska Jeju United. Men i årsskiftet lämnade han klubben då kontraktet gick ut och det inte blev någon förlängning.

Nu kan det bli en återkomst till en av 32-åringens tidigare allsvenska klubbadresser.

Under onsdagen rapporterar sajten Fotboll Sthlm att Ring tränar med Djurgårdens IF under lagets försäsongsträning på Bosön.

Sportchefen Bosse Andersson stänger inte dörren för en återkomst till klubben.

- Han har varit i stan. Sen får vi se vart framtiden leder, men han är här i stan och har frågat om han får träna med oss, så tar vi det därifrån. Han har varit med och spelat tidigare och är en bra kille, så det är ganska naturligt att han tränar. Han är nog lite nyfiken på utlandet, eftersom det internationella transferfönstret fortfarande är öppet, han tittar nog efter det i första hand, säger Andersson till Fotboll Sthlm.

På frågan om Andersson är sugen på att plocka in Ring svarar Andersson:

- Det får vi se. Vi får se vad som händer. Just nu är det inte mer dramatiskt än att han är med och tränar med oss.

Jonathan Ring spelade i Djurgården mellan 2018 och 2021. Under 2019 var han med och vann SM-guld med Stockholmsklubben.