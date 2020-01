Junior: "Vi siktar såklart på SM-guld - absolut möjligt"

Serge-Junior Martinsson Ngouali, 27, imponerade under 2018 stort, men skadade under hösten sitt ena korsband allvarligt och gjorde i mitten av september i fjol comeback mot IFK Göteborg på Tele2 Arena. Totalt blev det tre starter och fem inhopp under förra säsongen och när Bajen i måndags inledde årets försäsong med första bollpasset på Årsta IP fanns mittfältaren med på planen.

Martinsson Ngouali berättar att han är glad över att kunna få vara med och ladda upp inför en säsong igen från början med sina lagkamrater och med en rejäl försäsong.

- Det är jätteskönt att kunna vara med från början. Det är såklart helt annorlunda och enklare mentalt, så det är bara jätteroligt, säger mittfältaren och fortsätter:

- Man uppskattar det på ett annat sätt i och med att man inte var med förra gången, även om det inte är den roligaste tiden på året att träna. Det är väl det som är den stora skillnaden, att man har fått ett annat perspektiv kring att få vara med och vara frisk.

Har du växt som människa av skadan?

- Ja, absolut. Man växer såklart oavsett om man är skadad eller inte, men man får ett annat perspektiv på livet, fotbollen och på hur saker och ting fungerar. Man lär sig såklart av allt som händer och när man är skadad finns det mycket annat som man kan tänka på, lära sig och ta till sig.

27-åringen känner inte att han kom upp i samma nivå i fjol som under 2018, men känner nu att han får gott om tid att slipa på formen till nästa säsong.

- Jag kände att jag hade saker att jobba på och nu finns det tid att förbereda sig, så det är skönt att få den tiden nu inför säsongen. Nu är det mest fokus på att vara frisk och bli vältränad.

I Martinsson Ngoualis skadefrånvaro i fjol spelade ofta Darijan Bojanic och Jeppe Andersson ihop som lite mer sittande centrala mittfältare för Hammarby i allsvenskan. Nu när han är tillbaka för fullt ser han fram emot att få ta upp konkurrensen om en startplats.

- Jag försöker bara spela och ha det roligt. När jag får spela får jag spela och när någon annan spelar får den spela. Det är bra med konkurrens i laget. Det är kul och inspirerande.

Samtidigt väntar i år fler matcher än i fjol, då Hammarby i sommar får kvalspela till gruppspelet i Europa League. Det ser Martinsson Ngouali fram emot.

- Det är bara jätteinspirerande och roligt. Man vill spela i Europa och komma så högt upp i tabellen som möjligt. Förra året gjorde vi ett väldigt bra år och nu blir det Europa. Det är jätteroligt.

Vad går det att ställa för krav på Hammarby i år efter förra årets tredjeplats?

- Det är att vi ska vara minst lika bra. Vi vill utvecklas och siktar i varje fall på att vara minst lika bra.

Vad tror du är möjligt att uppnå i år?

- Vi siktar såklart på SM-guld, vi vill ju vara bättre än förra året. Det är absolut möjligt med SM-guld.