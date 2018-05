Kennedy och Borges missar ny match - här är trupperna till ÖSK-Bajen

I Bakircioglus fall rör det sig om en fotskada, medan Borges har en "känning i ljumske". Sedan tidigare är Erkan Zengin knäskadad. Hammarbys tränare Stefan Billborn har tagit ut en trupp på 18 man till toppmötet med Örebro SK och i den finns inte de tre ovan nämnda med.

Örebros trupp består just nu av 20 man (bantas med två spelare inför avspark). I ÖSK finns det frågetecken kring högerbacken Daniel Björnquist, vilket Nerikes Allehanda rapporterade om under lördagen.

Matchen visas på C More Fotboll och på cmore.se under lördagen med avspark 17.30. Sändningsstart 17.15.