KFF:s supporterbas: "Jag hoppas att alla kort läggs på bordet"

Kalmar FF kryssade, 1-1, mot IFK Göteborg i lördags. Det hjälpte föga. Under söndagen vann IFK Värnamo mot BP medan Halmstads BK slog Djurgården.

Det innebär i praktiken att KFF kommer att spela i superettan 2025 eftersom laget har betydligt sämre målskillnad än IFK Värnamo på kvalplats.

- Allting är relativt och tragiskt är fel ord att använda. Men det är hemskt att åka ur en serie efter 21 raka säsonger i allsvenskan. I inledningen av säsongen var det inte många som hade tippat att vi skulle ligga nere i botten och slåss för vår existens. På något sätt gör det fallet högre, säger Martin Ilg, ordförande i officiella supporterklubben Kalmar FF Supporterunion, till Fotbollskanalen.

Vad innebär det för staden? Är flaggorna nästan på halv stång?

- Det tror jag. Det är många som kommit fram till mig och sagt att det är tråkigt att FF åker ur. Det är klart att det är ett tapp för Kalmar som stad när ett av de största ”varumärkena” försvagas.

KFF fall har gått snabbt. Förra året blev smålänningarna sexa i allsvenskan. Säsongen dessförinnan blev det en fjärde plats.

Ilg pekar ut svajig spelarrekrytering som en förklaring till att det blir uttåg

- Det går inte peka på en enskild sak, utan det är flera faktorer. Men det är klart att vi inte har fått träff på nyförvärven. Dino Islamovic har öst in mål, men han kom ganska sent under försäsongen och vi hade kanske behövt honom i form tidigare. Vi har också sålt spelare till höger och vänster utan att riktigt kunna ersätta dem. Det är en försvagad och ålderstigen trupp. Spelarna har inte blivit ett år yngre sedan förra året, snarare tvärtom.

Inför och under den här säsongen tappade KFF spelare som Ricardo Friedrich (Malmö FF), Deniz Hümmet (Djurgården), Axel Lindahl (Häcken) och Jacob Trenskow (Heerenveen).

I takt med att resultaten inte gått KFF:s väg har frustration grott i supporterled.

- Det är klart att det har funnits. Läktarmässigt har vi gjort ett bra år, tycker jag. Vi var 520 i Göteborg i lördags. Det är klart att det finns ett missnöje när vi ligger där vi ligger. Missnöjet är kanske i första hand inte riktat mot spelarna, utan snarare ledningen av föreningen.

Vad är det man pekar på i ledningen?

- En lång historia, men det surras om att den sportsliga ledningen inte fått rätt förutsättningar av styrelsen och jag hoppas att alla kort läggs på bordet i samband med nästa medlemsmöte. Vi har sålt flera tongivande spelare och man kan fråga sig om det var korrekt eller om man kanske skulle väntat med några av försäljningarna. De spelarna har inte riktigt kunnat ersättas

Lokaltidningen Barometern skriver att ordföranden Anders Henriksson är "starkt ifrågasatt". Det är någonting som Ilg märkt av.

- Det är inget att sticka under stol med att det funnits ett missnöje med Anders Henriksson. Men hans vara eller icke-vara bestäms av medlemmarna i Kalmar FF på årsmötet.

Det går att anta det blir degradering för Kalmar FF. Ilg hoppas att föreningen studsar upp så fort som möjligt i allsvenskan.

- Det är så klart förhoppningen. Ekonomiskt sett har vi en bra grund att stå på. Vi har byggt upp ett ganska starkt eget kapital och det kan man på sätt och vis tacka försäljningarna för. Men vi har en ålderstigen trupp och många sitter på dyra kontrakt över nästa år vilket försvårar eventuella försäljningar. Det blir tufft och vi ska nog vara ödmjuka över att spela i superettan nästa år. Det är många andra allsvenska lag som åkt ur och haft stora problem med att hävda sig i superettan. Det ska vi ha respekt för, samtidigt som vi ska försöka ta oss tillbaka.