Kim Hellberg: "Det är tydligt att vi behöver titta på något"

Hammarby återsamlades inför den allsvenska höstsäsongen tidigare i veckan och redan under de första dagarna har det uppstått frågetecken. Klubben bekräftade under torsdagen att Edvin Kurtulus besöker en annan klubb – samtidigt kan inte Mads Fenger gå för fullt på träning utan har under veckan sprungit lite lätt vid sidan av.

- Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Men det är inte någon större skada som håller honom borta länge. Tanken är att han (Fenger) ska vara igång igen på lördag eller måndag, säger Kim Hellberg till Fotbollskanalen.

Samtidigt har en annan mittback, Edvin Kurtulus, fått tillstånd av Hammarby att besöka en annan klubb för en eventuell affär.

- Det är en del av fotbollslivet att spelare gör bra saker och sedan försvinner. Kurtulus har varit viktig för oss mot slutet. Men som sagt, det är en del av det. Det kommer göras ett bra jobb för att ta hit någon som kan fylla Kurtulus skor.

Frederik Winther är dessutom långtidsskadad. Det gör att "Bajen" bara har Pavle Vagic och Kingsley Gyamfi som naturliga mittbackar tillgängliga.

- Den är utsatt, mittbackspositionen. Shaquille (Pinas) kan också spela där så det finns alternativ, men det är ganska tydligt att vi behöver titta på något på den positionen, säger Kim Hellberg.

Hur involverad är du när det kommer till nyförärv?

- Jag tycker att vi har en jättebra dialog hela tiden. Sedan är det också parametrar jag har inte koll på, som ekonomi. Men jag är jätteinvolverad i allt arbete kring det (nyförvärv), menar Hammarby-tränaren.

Victor Eriksson, som Kim Hellberg hade i IFK Värnamo under två säsonger, har tidigare kopplats samman med "Bajen" - trots att Eriksson så sent som i början av året skrev på för Minnesota United i MLS.

Kim Hellberg bekräftar för Fotbollskanalen att hans tidigare adept har nämnts i samtalen om potentiella förstärkningar till Hammarby.

- Victor (Eriksson) har nämnts från första dagen jag kom hit. Det är en bra mittback som vi vet har bra egenskaper och skicklig i det sätt vi vill spela fotboll med högt försvarsspel, säger tränaren och fortsätter:

- Sedan vad vi gör med den informationen återstår att se. Vi letar efter vad som kan vara det bästa alternativet och det finns ganska många bra namn i allsvenskan och utomlands - så vi jobbar mot många spår. Gäller att hitta en person som passar bra in i hur vi vill spela, passar in i strukturen och laget.

Ett gladare besked för Kim Hellberg är att Jusef Erabi är tillbaka i full träning. Anfallaren åkte på en knäskada i slutet av april och har varit vid sidan om sedan dess.

- Jätteroligt. Uppehållet kom lägligt för honom. Han har haft två veckor, när det varit semester, för att komma igång. Så på så sätt kom det lägligt för honom.

Under Erabis frånvaro har Deniz Gül fått förtroendet som Hammarbys spjutspets. När de båda var tillgängliga spelade de knappt tillsammans från start (45 minuter mot Malmö och 66 mot Halmstad).

Med tanke på Güls stora avtryck mot slutet av vårsäsongen öppnar nu Hellberg att spela duon tillsammans oftare.

- Min utmaning som tränare är att alltid välja spelarna som ger oss bäst möjligheter att vinna fotbollsmatcher. Nu handlar det för dem (Erabi och Gül) att visa att dem är så bra för att hjälpa oss att vinna. Det är det trista svaret. Men jag tror absolut att dem kan spela tillsammans, säger Hellberg.

Hammarby återstartar allsvenskan mot Gais den 7 juli.