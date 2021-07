Kjäll om ÖSK:s transferplaner: "Klart att de skulle stärka laget"

Örebro SK har det tungt i allsvenskan och just nu ligger Närkelaget sist i serien. Men laget kan snart få förstärkning. Under måndagen uppgav SVT att Nahir Besara är klar för ÖSK, något han själv inte ville bekräfta för Fotbollskanalen.

Däremot sa Besara:

- Det närmar sig med en klubb kan man säga.

Axel Kjäll, fotbollschef i ÖSK, är också förtegen om Besara är klar för spel i klubben eller inte.

- Det är väl så att när en spelare blir klar kommunicerar vi det via vår hemsida. Nahir är en duktig spelare som varit hos oss tidigare. Det är en spelare som jag har en bra relation med och som har en relation till klubben, men det är inget jag kan bekräfta, säger han till Fotbollskanalen och svarar på hur dialogen är med Besara, som tidigare tillhört ÖSK i två perioder.

- Man kan väl säga att vi har jobbat ihop sen jag kom in i ÖSK och sedan dess har vi haft en relation. När han har varit i andra klubbar har vi bibehållit den och vi har pratat när han varit i andra klubbar. När han har varit i Dubai har vi pratat och sen han kom hem har vi också pratat.

En annan spelare som uppges aktuell för ÖSK är Jiloan Hamad. Mittfältaren har tidigare spelat för Malmö FF och Hammarby i allsvenskan och står just nu utan kontrakt efter att ha lämnat kroatiska HNK Gorica efter fjolårssäsongen. Hamad bekräftade också för en tid sedan att han skulle träffa ÖSK.

- Jiloan har ju aldrig spelat i ÖSK, men han är från Örebro och har spelat i BK Forward. I princip varje fönster när han har haft semester och varit mellan två klubbar har vi träffats och snackat som vänner. Han har varit med och tränat med oss också och det har inte varit någon skillnad den här sommaren. Vi har träffats och pratat om livet i stort och om ÖSK specifikt. Han har berättat hur han tänker kring sin fotbollsframtid när han står utan kontrakt, säger Kjäll

Är ni i ÖSK intresserat av att plocka in Hamad?

- Med de egenskaper han har som spelare och som människa är det klart att det är intressant. Sedan är det såklart förutsättningar som ska klaffa. Det är flera parter som ska vara nöjda, men det är en spelare som jag någon gång i framtiden hoppas få se i ÖSK. Om det blir nu eller längre fram, det återstår att se.

Besara och Hamad, vad skulle det betyda för ÖSK att få in två sådana allsvenska profiler?

- Det är klart att de skulle stärka laget. Sedan har vi ett starkt lag redan nu, där vi har en tuff tabellplacering. Men vi har presterat rätt okej i de senaste matcherna. Vi har många duktiga fotbollsspelare i ÖSK redan nu som tränarteamet lägger fokus på för att vi ska få till det så bra som möjligt. Sedan har vi varit öppna med under våren att vi under sommaren har planer på att göra någon eller några förstärkningar. Vi får se vad det landar i när vi sammanfattar fönstret.

Kjäll berättar också att man specifikt ser över hur truppen ser ut i försvarsled.

- Det är klart vi har en plan, men den håller vi mest för oss själv. Rent numerärt är det framför allt i backlinjen där vi haft färre spelare på grund av skade- och sjukdomsproblem. Exakt hur planen ser ut hoppas vi kunna visa på när fönstret öppnar, säger han.

En spelare som kan vara aktuell att ta in? Thomas Juel-Nielsen. Den danske mittbacken tränade med ÖSK i juni och parterna har fortfarande kontakt.

- Han är fortfarande aktuell, men vi har inte tagit något beslut än, säger Kjäll.

Hur ser kontakten ut?

- Vi har lite sms-kontakt. Han vet om vår status och vi vet om hans. Vi fick en bra bild när han var här och har fått tillräckligt med kött på benen för att veta vad han går för när vi väl ska fatta beslut kring hur vi ska göra.

I nästa match i allsvenskan ställs Örebro hemma mot Hammarby.