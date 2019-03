Kjartansson kan göra allsvensk debut för Bajen - med i premiärtruppen

Tidigare i mars hämtade Hammarby in Vidar Örn Kjartansson på lån från ryska Rostov. Samma dag som anfallaren blev klar för Bajen debuterade han också för sin nya klubb i träningsmatchen mot Linköping City.

På måndag har han dessutom chansen att få göra allsvensk debut då han finns med i tränaren Stefan Billborns trupp till mötet med Elfsborg.

I genrepet mot Mjällby saknade Hammarby flera spelare, bland annat Mads Fenger och Muamer Tankovic, men till den allsvenska premiären finns duon med.

Däremot missar vänsterbacken Dennis Widgren matchen.

Du ser måndagens möte mellan Elfsborg och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.

Hammarbys trupp mot Elfsborg:

Simon Sandberg, Kossounou Odilon, David Fällman, Darijan Bojanic, Imad Khalili, Jeppe Andersen, Vladimir Rodic, Mads Fenger, Tim Söderström, Leo Bengtsson, Vidar Örn Kjartansson, Alexander Kacaniklic, Muamer Tankovic, Davor Blazevic, Gianluca Curci, Jean Carlos de Brito, Nikola Djurdjic, Mats Solheim