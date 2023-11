Klart: Bonde återvänder till AIK

Örebro SK gick under måndagen ut med att åtta spelare lämnar klubben efter säsongens elfte plats i superettan. En av spelarna är vänsterbacken Rasmus Bonde, 20, som i somras kom in på lån från AIK med en köpoption.

Bonde återvänder därmed nu till AIK, där han har kontrakt över 2025.

- Sportrådet har gått igenom alla spelare, vilket vi har gjort löpande under hela året. Vi har haft möten hela året och har haft olika utvärderingar, så det är inte ett beslut vi har tagit dagen efter sista matchen. Det har växt fram utifrån vår utvärdering, säger ÖSK:s ordförande Lars Larsen, om samtliga åtta spelare som lämnar, till Fotbollskanalen.

Bonde var även under årets vårsäsong utlånad från AIK till norska Hødd, och har tidigare varit på lån hos Vasalunds IF och Sandvikens IF.

Totalt sett blev det fyra matcher med ÖSK i år i superettan, och med AIK har han genom åren gjort ett framträdande i svenska cupen 2022.