Klart: BP sparkar Pimenta och assisterande tränaren

Det var i förra veckan som Aftonbladet avslöjade, genom anonyma vittnesmål från flera spelare i laget, hur huvudtränaren Luis Pimenta använde arbetsmetoder präglade av grovt, sexistiskt språk, mobbning och pennalism.

En spelare berättade bland annat att de efter matchen mot Häcken fick gå upp och inför övriga truppen berätta om man var en "pussy" eller hade "balls" under matchen. Därefter meddelade BP att Pimenta tog time out, samtidigt som föreningen startade en utredning.

Nu meddelar BP att Pimenta och hans assisterande tränare Goncalo Pereira får sparken. Ny tränare är klubbens akademichef Roger Palmgren tills vidare.

"Efter att Aftonbladet publicerat en granskning av BPs allsvenska lag fredagen 31 augusti har föreningen, med start under fredagen, utrett den problematik som presenteras i artikeln. Utredningen bekräftar delar av artikelns innehåll, delar som sammantaget gör det tydligt att tränarna inte har förtroende i spelartruppen eller i föreningens klubbledning samt styrelse, varför föreningen har inlett en process för att avsluta deras anställningsavtal", skriver klubben på sin hemsida.

Vidare tar föreningen avstånd från portugisens ledarskap, samtidigt som utredningen fortlöper framöver.

"Vi välkomnar den granskning som Aftonbladet genomfört. Föreningen accepterar inte och tar kraftigt avstånd från det ledarskap som beskrivits i artikeln och framkommit av utredningen", skriver klubben.

När Fotbollskanalen når Henrik Nilsson, så berättar han mer utförligt om de turbulenta dagarna och processen fram till beslutet att sparka duon.

- Det började med uppgifterna som kom oss till handa via Aftonbladets publicering av ett antal allvarliga anklagelser i fredags eftermiddag. Vi tillsatte direkt en utredning i föreningen för att ta reda på vad som hänt och få alla fakta på bordet. Den pågår fortfarande och vi är inte klara där, men vi har kommit till ett antal olika delmoment i den utredningen och därför har vi valt att göra vissa åtgärder på vägen och nu också kommunicera mer övergripande var vi befinner oss. Redan i lördags tog Luis Pimenta time out och i det fortsatta arbetet har det kommit fram så pass graverande uppgifter, så att vi i dag har valt att påbörja en process, där Pimenta och Periera avskiljs från sina arbetsuppgifter. I praktiken har det redan hänt, men det är en legal process också, säger klubbdirektören till Fotbollskanalen.

- I det arbetet har vi också tillsatt Roger Palmgren, som redan finns i vår organisation sedan knappt två år tillbaka, för att spelarna ska få lugn och ro och kunna fokusera framåt. Han jobbar just nu i akademi pojk, men har även erfarenhet från landslagsfotboll sedan tidigare. Det är läget just nu och vi hoppas att vårt herrlag ska få lite lugn och ro efter ett antal turbulenta dagar, så att de under ny ledning åter kan fokusera på uppgiften och ta poäng i allsvenskan framöver, fortsätter han.

Vad blev avgörande i utredningen för att sparka Pimenta?

- Det är ett flertal incidenter som avviker från föreningens värdegrund. Det är oerhört upprörande och oerhört tråkigt att kunna konstatera det, men så var fallet. Det handlar helt enkelt om ett bristande ledarskap som inte fungerar i föreningen BP, säger Nilsson.

Tidigare i dag rapporterade Expressen att BP ska ha ställt ett ultimatum till Pimenta, som hade ett kontrakt över fyra år med klubben, kring att klubben offentliggör utredningen om avgångsvederlaget inte minskar från tolv till tre månadslöner.

- Det är en process som vi precis påbörjat med avveckling av både huvudtränare och assisterande tränare, så det är uppgifter som vi inte kan kommentera förrän det är klar tidigast, säger Nilsson.

Förre BP- och numera AFC Eskilstuna-spelaren Bajram Ajeti gick i fredags öppet ut och berättade att han under sin tid i klubben larmade till Daniel Majstorovic om Pimentas ledarstil. Det gav inget gehör då. Nu treder klubben vidare den frågan.

- Vi utreder fortfarande det här, men det finns indikationer som funnits tidigare och lyfts på den nivån du beskriver (till Majstorovic).

Hur ser du på att Majstorovic ska ha haft kännedom om det här?

- Som jag nämnde tidigare, utredningen pågår och jag vill inte kommentera något som vi inte har alla fakta på bordet om än. Om så vore fallet, så skulle det vara besvärande naturligtvis. Det är en naturlig del i den operativa verksamheten, där jag, som ytterst ansvarig för helheten måste få information från de som är ansvariga för de olika delarna. Som sagt, utredning pågår.

Varför gick inte informationen vidare inom klubben?

- Det är såklart en relevant fråga och den utredningen ska bland annat ta reda på hur klubbledning och styrelse ej har haft information om det.

Vidare kommer inte heller Majstorovic att kommentera frågan.

- Vi har lyft hela ansvaret för den här frågan till klubbdirektör, just med anledning av att vi fortfarande håller på med utredningen och tittar på alla som varit involverade och nära herrverksamheten i truppen under det här året.

Hur har de här turbulenta dagarna varit?

- På kort sikt har det varit väldigt turbulent eftersom att vi har fått fokusera om alla våra resurser på att lägga ner alla kraft på att få igång den här utredningen och faktiskt ta reda på vad som har varit avvikelsen från vår värdegrund. På längre sikt är det väldigt svårt att sia om, men det är klart att det inte är bra. Vi hoppas hantera detta på ett snabbt och kraftfullt sätt och därmed komma igenom det här för att sedan tillsätta de adekvata åtgärder som behövs för att komma ur det här, men även för att vi som klubb och framför allt vår herrtrupp kan fortsätta att fokusera på allsvenskt spel och ta poäng för att avsluta det här året på ett bra sätt.

Vad kan ni dra för lärdomar av det här?

- Det är oerhört viktigt i varje rekrytering för varje organisation att kolla upp referenser, så man verkligen får rätt person till rätt plats vid rätt tillfälle. Här verkar det som att det förabrete som gjorts kanske inte var fullödigt, men återigen, utredning pågår.