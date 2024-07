Klart: Djurgårdens IF värvar Adam Ståhl

Hammarby IF

Djurgårdens IF

IF Elfsborg

IF Brommapojkarna

Tidigare under onsdagsmorgonen presenterade Djurgårdens IF Viktor Bergh som sitt senaste tillskott. Bara en timme senare var nästa värvning i hamn: Adam Ståhl, senast i Mjällby AIF, ansluter till Stockholms-klubben.



- Ska man summera det med ett enda ord så blir det: Stort! Djurgården är ju ett lag som jag har följt i många år och även mött under många säsonger, säger han till Difs hemsida.

Så här säger huvudpersonen om valet av Djurgårdens IF:



- Det var ett enkelt beslut att ta. Så fort Djurgården visade intresse var det klappat och klart för min del och jag kände att blir det här av så kommer jag att bli en otroligt lycklig man. Sedan har jag ju varit i Mjällby i 2,5 år nu och vi har byggt upp någonting bra, speciellt nu under det senaste året. Men när frågan från DIF kom kände jag att det är hit jag ska.

Annons

Bosse Andersson:



- Vi har följt Adam Ståhls prestationer sedan hans tid i Norrby och värderat honom några gånger tidigare. Han har haft en imponerande utveckling med stora steg framåt, dels som lagspelare och dels som en allround-spelare som tagit ett stort ansvar både på och utanför planen, historiskt sett en väldigt uppskattad lagkamrat i de lag han varit i. Så vi har fört en dialog de senaste veckorna i och med att han har haft ett utgående kontrakt, säger han.

Adam Ståhl har varit en av Mjällbys poängstarkaste spelare den här säsongen och svarat för åtta poäng, två mål och sex assist, på 16 allsvenska matcher.