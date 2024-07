Klart: Gais lånar ut Chisom Chika Chidi

Chisom Chika Chidi, 23, har inte fått spela en enda minut i allsvenskan. Nu lånas strikern ut från Gais.

Hösten kommer den tidigare Ahlafors- och Qviding-spelaren att tillbringa i Helsingborgs IF, som ligger på sjätte plats i superettan. Skåneklubben har även en köpoption.

- Det känns bra, det har varit på gång länge så det är skönt att det äntligen är klart. Framför allt vet man att HIF är en anrik klubb och jag har pratat med både sportchefen och har koll på Klebér (Saarenpää, huvudtränare) sedan innan. Jag hoppas kunna bidra med energi, fart och förhoppningsvis mål. Det kommer bli kul, jag tror att vi blir något att räkna med i höst, säger 23-åringen i ett uttalande på HIF:s hemsida.

Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i HIF:

- Vi har haft ögonen på Chisom under en längre tid och han har varit aktuell för oss även tidigare. Nu var tajmingen rätt och vi är glada att ha honom hos oss. Hans egenskaper passar väl in i vårt spelsätt och vi ser framemot att se honom bidra till laget under hösten, säger han i uttalandet på klubbens hemsida.

Magnus Sköldmark, teknisk direktör i Gais:

- Chisom är en ambitiös och duktig fotbollsspelare, men har haft svårt att få regelbunden speltid i A-laget. Vi ser lånet som en bra lösning för alla parter, och önskar Chisom stort lycka till i Helsingborg, säger han till klubbens hemsida.

Chisom Chika Chidi anslöt till Gais i vintras och skrev då på ett kontrakt över 2025.