Klart: Här är avsparkstiderna - så spelas första omgångarna i allsvenskan och superettan

Allsvenskan:



Omgång 1:



Söndag 14 juni:

12:00 IK Sirius – Djurgårdens IF

14:30 IFK Norrköping – Kalmar FF

14:30 IFK Göteborg – IF Elfsborg

17:30 Örebro SK – AIK

17:30 Hammarby IF – Östersunds FK

Måndag 15 juni:

19:00 Falkenbergs FF – BK Häcken

19:00 Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

19:00 Malmö FF – Mjällby AIF

Omgång 2:



Onsdag 17 juni:

19:00 IF Elfsborg – Hammarby IF

19:00 Djurgårdens IF – Örebro SK

19:00 AIK – IFK Norrköping

Torsdag 18 juni:

19:00 BK Häcken – Malmö FF

19:00 Östersunds FK – IK Sirius

19:00 Mjällby AIF – Falkenbergs FF

19:00 Varbergs BoIS – IFK Göteborg

19:00 Kalmar FF – Helsingborgs IF

Omgång 3:



Söndag 21 juni:

14:30 IFK Norrköping – Djurgårdens IF

14:30 Falkenbergs FF – Kalmar FF

14:30 Malmö FF – Varbergs BoIS

17:30 Hammarby IF – AIK

17:30 Örebro SK – Östersunds FK

Måndag 22 juni:

19:00 IK Sirius – BK Häcken

19:00 Helsingborgs IF – IF Elfsborg

19:00 IFK Göteborg – Mjällby AIF

Superettan:



Omgång 1:



Tisdag 16 juni:

19:00 Akropolis IF – Dalkurd FF

19:00 AFC Eskilstuna – Västerås SK

19:00 Gif Sundsvall – Umeå FC

19:00 Halmstads BK – Trelleborgs FF

19:00 Gais – Jönköpings Södra IF

Onsdag 17 juni:

19:00 Ljungskile SK – Örgryte IS

19:00 Degerfors IF – IK Brage

19:00 Östers IF – Norrby IF

Omgång 2:

Söndag 21 juni:

14:30 Norrby IF – Gais

14:30 Umeå FC – Akropolis IF

17:30 Västerås SK – Degerfors IF

Måndag 22 juni:

19:00 IK Brage – Gif Sundsvall

Tisdag 23 juni:

19:00 Trelleborgs FF – Östers IF

19:00 Dalkurd FF – AFC Eskilstuna

19:00 Jönköpings Södra IF – Ljungskile SK

19:00 Örgryte IS – Halmstads BK

Omgång 3:



Lördag 27 juni:

13:00 AFC Eskilstuna – Umeå FC

15:00 Akropolis IF – Örgryte IS

17:30 Gif Sundsvall – Dalkurd FF

17:30 Halmstads BK – Jönköpings Södra IF

17:30 Östers IF – Västerås SK

Söndag 28 juni:

14:30 Gais – IK Brage

14:30 Degerfors IF – Norrby IF

17:30 Ljungskile SK – Trelleborgs FF