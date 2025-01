Klart: IFK Norrköping fyller på staben - Hreinsson ansluter

Nyligen valde fystränaren Jamie Steel att lämna IFK Norrköping efter två säsonger i klubben.

Nu är efterträdaren klar.

Under måndagen meddelar "Peking" att man anställt Pálmar Hreinsson, 49, som ny fystränare. Han kommer senast från AIK, som han lämnade under vinteruppehållet. Islänningen har även en bakgrund i Djurgårdens IF.

- Det gör det definitivt lättare för mig att snabbt komma in i allting på min nya arbetsplats, säger Pálmar Hreinsson i ett uttalande på klubbens hemsida.

"Pekings" sportchef Magni Fannberg är nöjd.

- Han har bred erfarenhet efter sina många år i allsvenskan. En ledare med hög kompetens och yrkeserfarenhet från högpresterande miljöer som står för det inkluderande ledarskap som vi vill stå för, säger han till klubbens hemsida.

IFK Norrköpings nye tränare Martin Falk arbetade tillsammans med Hreinsson när han var assisterande tränare i AIK. Även 29-åringen är nöjd.

- Jag ser verkligen fram emot att få jobba med Pálmar igen, vi hade ett väldigt gott samarbete sist. Han är väldigt skicklig i sin roll och kan på ett inspirerande sätt leda gruppen och individerna framåt. Pálmar är också duktig på att skapa en miljö där spelarna driver och tar ansvar för sin egen utveckling, vilket är något jag önskar i teamet, säger han.