Klart: MFF och Blåvitt möts i träningsmatch

Malmö FF och IFK Göteborg gick under torsdagen ut med att klubbarna planerat in en träningsmatch den 25 juni klockan 16.00 på Eleda Stadion under det allsvenska uppehållet.

Senast MFF och Blåvitt möttes var i mitten av april i allsvenskan, då Skånelaget vann med 1-0 på Gamla Ullevi.

Samma dag, klockan 13.00, spelar även Malmö FF:s damlag mot FC Rosengård 1917 på Eleda Stadion i division 1. MFF toppar tabellen, medan FC Rosengård 1917 är på femte plats.