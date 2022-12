KLART: Rydström mot KFF i premiären - här är allsvenska spelordningen

Det är ett par månader kvar, men redan nu har den allsvenska spelordningen kommit.

Redan i premiären är det några riktigt heta matcher. Den som främst sticker ut är att Henrik Rydström, som nyligen lämnade Kalmar FF för Malmö FF, drabbar samman med klubben han alldeles nyss lämnat.

Desutom ställs IFK Göteborg mot IFK Värnamo i premiären igen, AIK möter nykomlingen Halmstads BK och Hammarby tar emot Degerfors. Regerande mästarna Häcken inleder med ett bortamöte med Elfsborg.

Hela omgång 1

Djurgårdens IF - IF Brommapojkarna

Hammarby IF - Degerfors IF

IFK Göteborg - IFK Värnamo

Malmö FF - Kalmar FF



IFK Norrköping - IK SiriusIF Elfsborg - BK HäckenHalmstads BK - AIKMjällby AIF - Varbergs BoIS

Här kan du se hela spelordningen.

Allsvenska premiäromgången spelas den 1-3 april

Spelordningen ska inte förväxlas med spelschemat. Spelordning innebär vilket lag som vilket i en omgång. Spelschemat handlar om vilka dagar och avsparkstider som lagen spelar på.