Klart: Två personer döms till fängelse - efter Stockholmsderby

Stockholmsderbyt mellan Djurgårdens IF och AIK i maj i fjol urartade på Tele2 Arena. En grupp maskerade personer från AIK:s kortsida kastade först in pyrotekniska pjäser på planen, innan de försökte ta sig in på planen från läktarplats. Öppet slagsmål bröt då ut med polis och ordningsvakter, vilket sedermera resulterade i en polisutredning.

Nyligen väcktes åtal mot 16 personer för delaktighet i eller anstiftan till händelsen, som rubriceras som våldsamt upplopp, och under rättegången yrkade åklagaren på fängelse för 14 av de 16 åtalade personerna. För de fem som stod åtalade för anstiftan till våldsamt upplopp yrkade åklagaren på högsta straff, det vill säga fängelse i ett år och tre månader.

Under fredagen kom domen, där det framgår att åtta personer döms för våldsamt upplopp och fyra personer för medhjälp till våldsamt upplopp. Fyra personer frias.

Två av personerna, som döms, får fängelsestraff. Den ena personens fängelsestraff är på fem månader för våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman, medan den andra personens är på fyra månader för våldsamt upplopp och försök till våld mot tjänsteman.

Vidare döms sex personer för våldsamt upplopp, medan fyra personer döms för medhjälp till våldsamt upplopp.

- Flera av gärningspersonerna var maskerade och en central fråga har varit om åklagarna har styrkt att det är de tilltalade som har varit de maskerade personerna. I denna del har bevisningen inte räckt fullt ut och tre personer har därför frikänts. För resterande åtalade deltagare är det däremot styrkt att de varit delaktiga i de våldsamma upploppen på det sätt som åklagaren påstått, säger rådmannen Helen Ziobro, rättens ordförande, i ett pressmeddelande.

I tingsrättens pressmeddelande står det också att rätten har bedömt "att det har varit fråga om våldsamma upplopp på båda läktarna samt att aktionerna varit planerade, vilket framgått av bland annat chattar som åklagarna har lagt fram".

I domen framgår det att personer skrivit i chatt-grupper inför derbyt om att eventuellt avbryta matchen. "Skulle dif göra 2-0 kommer vi bryta matchen. Detta kommer ske i form av att vi skickar in allt vi har på plan och skapar allmänt kaos", stod det bland annat i ett meddelande. I en annan chatt-grupp skrevs bland annat följande: "asså kaos är de enda alternativet", samt "förlorar vi derby kommer de brinna".