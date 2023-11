Klubbarnas egna siffror: Så många skadades av bengaler under säsongen

Det strömmar publik till de allsvenska arenorna. För första gången var allsvenskans publiksnitt över 10 000 åskådare, sedan serien gick över till 16 lag. Men det stora publiktrycket har också medfört flertalet incidenter och skandaler under säsongen 2023.

I guldmatchen mellan Malmö och Elfsborg fick exemelvis spelet avbrytas en längre tid efter att några av Elfsborgs supportrar bränt upp nätet som avskiljer läktarsektionen från planen.

I vårderbyt mellan Djurgården och AIK avbröts matchen i nästan en timme sedan supportrar stormat planen. Exemplen på matcher som fått avbrytas under säsongen är många.

- Vi ser en publik-boom i svensk fotboll och det medför att vi får ett annat beteendemönster att ta hänsyn till, kommenterar Hammarbys säkerhetschef Göran Rickmer.

IFK Göteborgs säkerhetschef Jonas Arlmark fyller i:

- Incidenterna ökar generellt i Sverige. Jag tror att detsamma gäller för Blåvitt, jag tror vi följer den trenden, säger han.

Åskådare har också skadats av bengaliska eldar under säsongen och tillträdesförbuden till de allsvenska arenorna är fortsatt många. I matchen mellan AIK och Malmö FF kastades det in bengaler från MFF-läktaren. Dessförinnan hade tre knallskott smällt. Ett gäng AIK-supportrar sprang sedan in på planen och bort mot bortaläktaren för att söka konfrontation.

Flest fall av skadade åskådare vid antändning av bengaliska eldar har skett när Kalmar FF varit arrangör. Säkerhetschefen Björn Andersson förklarar att det dock rör sig om lindriga skador.

- Senast det skedde var i söndags (sista omgången hemma mot Djurgården). Då hade vi två fall av lindriga brännskador på händer. Vi har kanske haft fem stycken totalt under säsongen, säger Björn Andersson.

Inkastade föremål är fortsatt också ett stort problem på de allsvenska arenorna. Matchen mellan Hammarby och Häcken i oktober fick exempelvis avbrytas i ungefär en kvart efter att föremål kastats in mot den assisterande domaren.

Vissa av klubbarna för statistik över antalet inkastade föremål och arbetar just nu med en sammanställning.

- Jag har inte sammanställt den statistiken efter säsongen än. Men det har hänt och statistik finns, säger Elfsborgs säkerhetsansvarige Jonas Livered.

Andra klubbar är osäkra kring hur mycket som kastats in på plan under säsongen.

- Det kan man säkert gräva fram om man vill. Men vi har inte fört någon statistik under året, säger IFK Norrköpings säkerhetsansvarige Erik Grundtman.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med samtliga allsvenska klubbar och sammanställt en enkät för att se hur säkerheten egentligen har varit på de allsvenska arenorna under säsongen 2023.