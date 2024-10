Lagerlöf: "Vi tänker oss inte vara på en annan plats"

LÄS ÄVEN: Djurgården markerar förtroende

Det blåser kring Djurgårdens IF - efter nio poäng på de sju senaste omgångarna i allsvenskan. Stockholmslaget är numera på tredje plats i tabellen inför nästkommande derbymötet med rivalen Hammarby IF den 20 oktober på Tele2 Arena.

Under måndagen uppgav SVT att tränarna Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand, som har avtal över 2025, kommer lämna Djurgården efter säsongen oavsett utfall under avslutningen. Uppgifterna gjorde även gällande att 08-klubben var redo att göra sig av med sin tränarduo redan vid förlust mot nästjumbon Kalmar FF i söndags, men mötet slutade oavgjort på Tele2 Arena.

Flera parter har dementerat uppgifterna, som ordförande Lars-Erik Sjöberg, sportchef Bosse Andersson och Kim Bergstrand, men fram till i dag har inte Thomas Lagerlöf uttalat sig.

Nu ger Lagerlöf sin syn på uppgifterna - efter Djurgårdens onsdagsträning.

- Det är hela tiden sådant. Du får fråga dem vad de har för källa, säger tränaren och fortsätter:

- Jag har ingen aning om var det kommer från. Då får du fråga källorna.

Lagerlöf var inte kontaktbar när uppgifterna först kom ut.

- Jag hade annat för mig och hade stängt av telefonen. Jag fick höra om det när Bosse och "Henke" (Berggren, klubbchef) ringde dagen efter och skulle kolla läget.

Finns det en oro hos dig, när det skrivs sådant?

- Inte hos mig och inte hos Kim. Du får fråga Bosse och Henke (Berggren, klubbchef). Det är en del av den här världen. Vi kan inte påverka vad som skrivs. Vi gör vårt jobb varje dag.

Hur långt framåt ser du dig själv som Djurgården-tränare?

- Tre förluster ungefär brukar det vara. Nej, men vi ser på nästa match och nästa vecka. Vi tänker oss inte vara på en annan plats. Vi tänker inte så. Vi har kontrakt över 2025 och vi förhåller oss till det. Det är match i morgon, sedan träningsvecka och derby.

Bosse Andersson är tydlig med fullt förtroende. Är ni öppna för att förlänga?

- Vi har inget fokus på det nu. Vi har fokus på att göra en bra avslutning på säsongen.

Hur påverkar det här bruset dig i ditt arbete?

- Allt sådant stör. Nu behöver jag lägga tid på att prata med er. Allt stör. Det gör det ju, men det är en del av jobbet, så vi tar det.

Hur har uppgifterna landat i spelartruppen?

- Jag tror att de är ganska vana vid att det är saker i media. Jag har inte känt någon större oro. De var lediga i går, men utifrån de jag har pratat med i dag känner jag inte att det är en större grej.

Har du varit med om ett liknande tryck under din tid som tränare här?

- Ja, jag tycker alltid det är tryck. Det känns inte nytt.

Expressen uppgav under onsdagen att det finns visst missnöje i spelartruppen gällande tränarduons kommunikation. Lagerlöf svarar på det.

- Det finns det säkert. Det finns det nog i alla trupper. När det drar igång är det alltid något. Det finns det säkert. Herregud, det är 25 individer i gruppen och det vore konstigt om alla är nöjda hela tiden, säger han och medger att han alltid är självkritisk.

Under Lagerlöf/Bergstrand-eran har Djurgården säkrat ett SM-guld, två Europa-gruppspel/ligaspel, samt slutat fyra, trea, tvåa och fyra i allsvenskan. Tidigare i år spelade även Stockholmslaget cupfinal, men föll då mot Malmö FF på Eleda Stadion.

Rent poängmässigt har Djurgården hittills varit poängstarkare under vårsäsongen i jämförelse med höstsäsongen. Dif hade 2,08 i poängsnitt under den allsvenska våren, och har så här långt ett poängsnitt på 1,57 under höstsäsongen. Samtidigt har laget kombinerat allsvenskan med Europa-spel under sommaren och hösten, där det väntar fler matcher i Europa Conference League, och dessutom har flera spelare lämnat, medan nya har kommit in under transferfönstret. På frågan om dagens brus är orättvist säger Lagerlöf följande:

- Bruset kommer av förväntningar. Det avspeglas av förväntningarna.

På frågan om Lagerlöf var beredd på den senaste tidens kritik, sett till resultat, är svaret följande:

- Det är en svår fråga. Det finns alltid olika anledningar till att det händer grejer när man jobbar i den här branschen. Man jobbar med människor och det finns människor utanför klubben som vi inte kan påverka. Jag hade inte förväntat mig det, men man är alltid beredd på att saker händer.

Har supportrar hört av sig till dig och Bergstrand?

- Det är det väl alltid. Folk är intresserade av att prata fotboll, men inte mer än normalt.

Blir det extra tryck inför Hammarby-matchen?

- Det kan nog inte bli så mycket mer tryck än vad det är annars. Det är mycket tryck på spelarna och med all rätt. Det betyder mycket för folk. Derby är alltid något extra och det är vi fullt medvetna om.

Hur bedömer du den här säsongen generellt sett så här långt?

- Den är väl i nivå med vad som är målsättningen, men sedan har det varit jobbigare att ta poäng i allsvenskan under sommaren än under våren, samtidigt som vi spelat dubbelt och har haft stor omsättning i spelartruppen.

Lagerlöf och Bergstrand tog över Djurgården inför säsongen 2019, då det blev SM-guld. Sedan dess har de även tagit Djurgården till två Europa Conference League-gruppspel. De anslöt till Stockholmsklubben efter flera år i IK Sirius.