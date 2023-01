Larnaca överens med MFF - väntar på Abubakaris underskrift: "Inget är klart än"

Under onsdagskvällen gick AEK Larnaca ut och skrev om ett principavtal gällande ett lån av Malik Abubakari fram till slutet av säsongen. Anfallaren anslöt till Malmö FF från portugisiska Moreirense under sommaren 2021 för cirka åtta miljoner kronor, och var under hösten utlånad till finska HJK.