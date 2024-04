Larssons ilska efter kollapsen: "Det är oförsvarligt"

IFK Norrköping har fått en tung start på säsongen och befann sig inför torsdagens möte med Elfsborg på negativ kvalplats med fyra inspelade poäng på lika många matcher.

Även fjolårstvåan Elfsborg har vacklat under upptakten och även Borås-laget stod på fyra poäng inför matchen på Platinumcars Arena.

Men det var gästerna som skulle få den bästa starten på matchen och efter en halvtimmes spel hittade Johan Larsson in till Michael Baidoo centralt.

Mittfältaren avancerade sedan innan han avlossade ett skott från distans. Med ett listigt avslut lyckades Baidoo hitta en lucka i Oscar Janssons högra stolprot och bortaledningen var ett faktum.

Efter baklängesmålet vaknade Norrköping till liv och kort efter målet skapade man sin första heta målchans.

En snabb omställning resulterade i att Christoffer Nyman kom loss på högerkanten. Anfallsstjärnan försökte sedan hitta in till Tim Prica framför mål, men Ibrahim Buhari hann emellan. Mittbackens brytning höll dock på att ställa Isak Pettersson, som ersatte Casper Bundgaard mellan stolparna, men bortamålvakten var snabbt nere och kunde styra undan.

- Jag hade bra koll centralt, att där kom en spelare. Sen förväntade jag mig inte att det var "Ibra" som skulle vara på den, men det var det, så det var bara ner med handen och försöka få något finger på den. Det var precis, men det gick den här gången, förklarade Pettersson för Discovery+.

Men i stället för en kvittering skulle Peking åka på en riktig kalldusch precis innan halvtidsvilan.

I den andra stopptidsminuten kom Niklas Hult fram på vänsterkanten. Med ett precist inlägg hittade Hult sedan in till Simon Hedlund som kunde skalla in 2-0-målet bakom en chanslös Oscar Jansson.

- Det är dåligt. Vi kommer inte upp i nivå. Jag vet inte, vi skjuter bara upp bollen. Vi kommer inte fram. Vi hittar inte rätt positioner där framme, konstaterade Norrköpings Isak Ssewankambo till Discovery+ och fortsatte:

- Vi måste bli bättre, hitta bättre positioner, förflytta bollen snabbare, försvara bättre. De här målen som vi släpper in, inläggen, det är för dåligt.

Ssewankambos ilska skulle dock visa sig ge önskad effekt och det krävdes blott fem magiska minuter för att hemmalaget skulle ta sig in i matchen igen.

Efter 56 minuters spel hittade just Ssewankambo fram till Christoffer Nyman som avancerade. Ett par meter utanför straffomårdet lossade sedan anfallsesset den stora kanonen. Skottet var tungt och fick en otäck bollbana, vilket gjorde att Isak Pettersson endast kunde styra bollen in i eget nät.

Efter 61 minuters spel landade bollen framför fötterna på Ismet Lushaku. 23-åringen testade ett skott som styrde, via en försvarare, och in bakom en ställd Pettersson och 2-2 var ett faktum.

Men Norrköping var inte färdiga där och med kvarten kvar av matchen skulle lagkapten Nyman kliva fram på nytt.

Anfallspartnern Tim Prica hittade in med ett inspel som nådde fram till Christoffer Nymans panna. Med en välriktad nick kunde Nyman sedan fullborda Norrköpings vändning.

Ytterligare tio minuter senare kunde även Arnor Traustason fullborda slutresultatet när han dunkade in 4-2-målet efter att ha snappat upp en lös boll i offensivt straffområde. Islänningens fullträff var Norrköpings fjärde på 28 minuter och räckte till en blytung trepoängare för Andreas Alms manskap.

Segern innebär att IFK Norrköping skapar ett välbehövligt andrum från nedflyttningsplatsen. Efter fem spelade matcher har Norrköping nu spelat in sju poäng, tre fler än Värnamo på den negativa kvalplatsen. För Elfsborg innebär kollapsen att laget nu endast är före just Värnamo i tabellen i kraft av bättre målskillnad.

- Det är oförsvarligt och det är för dåligt. Händelserna under kontroll i första halvlek, leder med 2-0 och vi bjuder in dem i matchen. Det är alldeles för dåligt, det är alldeles för tafatt och det är bara inte okej, sa Elfsborgs Johan Larsson till Discovery+ efter matchen och fortsatte:

- Det är svårförklarat, men vi kan inte använda det som ursäkt. Nu har det hänt i fyra matcher av fem, att vi har spelat en halvlek och sedan ställt ut skorna, det är inte okej. De får in 2-1, "Totte" skjuter ett skott från 30 meter som på något sätt hittar in. Direkt efter får de en hörna, nickar undan den, får en 50/50-duell med Arber (Zeneli) precis utanför straffområdet, touchar tre-fyra gubbar på vägen in och så står det 2-2 utan att man vet vad som har hänt.

Startelvor:

Norrköping: Jansson- Eid, Watson, Sögaard - Ssewankambo, Lushaku, Baggesen - Traustason - Nyman, Prica

Elfsborg: Pettersson - Larsson, Buhari, Yegbe, Hult - Söderberg, Baidoo, Baldursson - Hedlund, Frick, Zeneli.