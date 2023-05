"Last Minute Richie" om udda målstatistiken: "Folk brukar kalla mig för Solskjær"

98, 94, 96, 94, 89.

Minuterna ovan representerar Richie Omorowas tävlingsmål för IF Brommapojkarna.

19-åringen, som ibland kallas för ”Last Minute Richie” i BP:s sociala medier, har under senaste två åren ett starkt facit vad gäller mål på övertid, och presenterade sig i början av maj i år i allsvenskan.

Omorowa hoppade in, vid 0-0 på resultattavlan, mot IFK Värnamo på bortaplan och avgjorde matchen i den 89:e minuten till seger med 1-0. Det var hans första mål under ordinarie tid på elitnivå.

Talangen berättar nu att det är kul med alla sena mål, men vill samtidigt helst starta matcher och bidra med mål tidigare för att BP ska vinna i allsvenskan.

- Jag ska inte leka kaxig, men det är en rolig grej. Samtidigt har jag bara hoppat in, men att det bara blivit mål i slutet är ganska sjukt. Jag vill göra mål i början av matcher också när jag startar. Jag vill inte att det ska vara en grej med "Last Minute Richie", och att jag hoppar in. Mot Värnamo var det i den 89:e minuten, säger han till Fotbollskanalen och skrattar.

Vid sidan av planen skojas det lite om den udda övertidsstatistiken.

- Varje gång jag gör mål säger mina kompisar, grabbar och familj: "Varför gör du mål i 90:e? Gör det innan, så det blir två mål?". Folk brukar kalla mig för Ole Gunnar Solskjær, jag vet inte riktigt, men han gjorde väl lite samma sak i United. Det är mycket skämt runt det.

Känner du dig extra het i slutskedet?

- Jag känner att det händer grejer i slutet. Det är kanske för att Vasic (Nikola) gjort ett bra jobb och tröttat ut mittbackarna, så att jag kan springa, stångas och få lägen. De har nog blivit lite trötta då. Jag har energi för 90 minuter och kör bara på när jag hoppar in.

Omorowa menar samtidigt att det betydde mycket för honom att få göra sitt första allsvenska mål, och hoppas framöver på att få göra sin första allsvenska start, även om det är tuff konkurrens i laget.

- Det var jättebra för mitt självförtroende och det var skönt att göra det så tidigt under säsongen, så att jag vet att jag kan göra mål på allsvensk nivå. Jag hoppas att det fortsätter, säger han och fortsätter:

- Jag vill inte låta kaxig, men i mitt huvud hoppas jag starta varje match och om jag inte startar är det en besvikelse. Men det är tränarna (Andreas Engelmark och Olof Mellberg) som avgör det. Enligt mig ska jag spela varje match och minut, men det är svårare när jag har en så bra konkurrent och det är upp till tränarna att avgöra det.

Omorowa är hittills nöjd med sin tid i BP, som han kom till från AIK:s verksamhet 2021. Han anslöt för att få spela seniorfotboll, och har gjort det under de senaste två åren i superettan och i allsvenskan.

- Jag gick till BP för att jag där och då kände att jag behövde spela med seniorspelare varje dag, vilket AIK inte kunde erbjuda. Jag var ganska tidig i puberteten, så jag var mycket större än andra och behövde träna med seniorspelare och utveckla andra grejer. Då lade BP fram en bra plan, så det var bara att gå till BP och ta det därifrån.

19-åringen drömmer på lång sikt om att slå igenom i allsvenskan och spela i England, samtidigt som han även kan representera tre landslag - Sverige, Elfenbenskusten och Nigeria.

- Jag spelar för att det är roligt, men jag vill kanske spela i någon topp-5-liga. Mitt favoritlag är Chelsea, men det går inte så bra nu, så jag får kanske hitta ett annat favoritlag, säger han skämtsamt och skrattar.

- Nej, men jag skulle vilja spela i Premier League eller i Championship, då jag kollar på de ligorna och i ett landslag. Jag kan representera tre landslag och jag vet inte vilket än, men jag vill spela landslagsfotboll, leva på fotbollen och bli så bra som möjligt, fortsätter han.

Men just nu har Omorowa fokus på att hjälpa Brommapojkarna i allsvenskan.

BP, som av många tippades sist i allsvenskan inför säsongen, har imponerat under säsongsinledningen och har 13 poäng efter åtta omgångar i serien, något Omorowa inte är särskilt förvånad över.

- Vi som är nära klubben är inte så överraskade, utan det är mest utanför, men med tanke på att alla tippade oss längst ner tror jag folk är lite chockade över att vi har så här många poäng nu. Det är inte klart än, men att vi startat så här bra efter tre förluster i cupen och tre raka förluster i allsvenskan gör nog att många är överraskade.

Vad talar för att det fortsätter så här?

- Vi är i bra form, så det handlar om att bygga vidare. Andreas (Engelmark) och Olof (Mellberg) sätter upp bra träningar och vi tränar på riktigt bra, bättre än vad vi gjorde i början. Vi utvecklas varje dag på träning, då det blir hårdare och bättre, samtidigt som vi blir mer noggrannare i det vi gör, oavsett om det är en passningsövning, kvadraten eller en skottövning. Så länge vi fortsätter med det tror jag allt kommer flyta på.