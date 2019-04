Linnér hyllar AIK:s backar: "Oron har försvunnit"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Under allsvenskans inledning har AIK:s nya backlinje tagit form. I alla fall för tillfället ser Panajotis Dimitriadis och Karol Mets ut att vara givna bredvid Per Karlsson i mittlåset. De två har tagit över efter Alexander Milosevic och Robin Jansson, vilka lämnade klubben inför säsongen.

Målvakten Oscar Linnér, som är kvar sedan guldåret i fjol, menar att AIK även det här året känner en trygghet där bak. Trots skiftena.

- Jag kan inte säga annat än att jag var lite orolig. När Robin och Alex lämnade så tänkte jag att det var två riktigt bra fotbollsspelare som lämnade och att samspelet fungerat väldigt bra. Den oron har verkligen försvunnit nu, utan att förminska deras insatser på något sätt. För de var två storslagna backar för oss. Men jag tycker att vi har fått till det ganska bra bakåt, säger Linnér och fortsätter:

- Vi har varit samspelta och varit bra defensivt. Vi har släppt in tre mål på fyra matcher och det är väl i våra ögon lite för många, utan att jag ska sticka näsan i vädret. Det har ändå känts bra och stabilt defensivt. Målen vi har släppt in har mer varit kontringsmål, och inte så många mål där motståndaren spelat ut oss när vi haft ett etablerat försvarsspel. Jag har full tillit till mina backar som jag har framför mig. Jag tycker att de gör ett bra jobb.

Linnér förklarar att AIK jobbar hårt på träning för att få till en känsla av stabilitet och att man är samspelta i defensiven.

- Rikard (Norling, tränare) värdesätter ju verkligen den typen av samspel och ger oss chansen att i träningsmiljö hitta rätt. Han anpassar många övningar så att vi ska kunna bli samspelta där bak.

Dimitriadis återvände till AIK under sommaren förra året, men Karol Mets kom till klubben så sent som några dagar innan den allsvenska premiären i år.

- Han (Mets) påminner lite om Robin Jansson på ett sätt. Sen är han ju mer etablerad än vad Robin var när han kom hit. Men Karol är en förhållandevis ung back, kom in i en storklubb i Sverige och bara spelar sjukt respektlöst. Han smackar in passningar på forwards med sin extremt bra vänsterfot och bara tar för sig.

- Det ger en trygghet för oss övriga där bak, att en kille som kommer in är framåtlutad. Då blir det lättare att ta fart därifrån istället för att man ska behöva få honom att spela ut sitt spel till 100 procent. Det känns det som att han gjort redan från början. Det är beundransvärt att han gör det så tidigt i AIK-tröjan, för många har historiskt behövt en liten startsträcka för att våga spela ut i AIK-tröjan.

Under onsdagen väntar match hemma mot Häcken för AIK.

- Vi har konstaterat tillsammans att de är extremt skickliga offensivt och att de spelar med hög fart och mycket energi. Det är allsvensk toppklass på deras offensiv. Och de kommer möta ett lag som har allsvensk toppklass på sin defensiv. Det blir en spännande och intressant match för de som följer matchen, säger Linnér som känner att AIK är på rätt väg spelmässigt:

- Jag vet att det bara är en tidsfråga innan vi kommer få utdelning rent resultatmässigt. Om vi fortsätter göra bra insatser rent spelmässigt.

AIK-Häcken har avspark klockan 19.00 under onsdagen. Matchen sänds på C More Live och kan streamas på cmore.se.