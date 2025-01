LISTA: Alla klara övergångar inför allsvenskan 2025

OBS! Enbart övergångar som på ett eller annat vis har bekräftats är med på listan. Spelare vars kontrakt gått ut vid årsskiftet räknas tills vidare som att de har lämnat.

Nedan följer listan med vinterfönstrets samtliga klara övergångar i allsvenskan:

***

AIK

IN: Kazper Karlsson (mf, Bologna), William Hofvander (fw, Umeå FC), Kalle Joelsson (mv, Helsingborgs IF), Charlie Pavey (b, uppflyttad till A-laget), Andreas Redkin (mf, uppflyttad till A-laget).

Åter efter lån: Aaron Stoch Rydell (mf, Karlbergs BK), Henry Atola Meja (fw, AFC Eskilstuna), Rasmus Bonde (b, Vasalunds IF).

UT: Ismael Diawara (mv, IK Sirius), Jimi Dos Reis Nikko (b, Lecce, lån avslutat), Alexander Milosevic (b, klubb ej klar), Lamine Fanne Dabo (mf, Luton), Onni Valakari (mf, Pafos, lån avslutat), Axel Björnström (b, klubb ej klar), Budimir Janosevic (mv, klubb ej klar).

BK HÄCKEN

IN: -.

Åter efter lån: Abdoulaye Faye (b, Örgryte IS), Filip Trpcevski (fw, Örgryte IS), Sigge Jansson (b, Utsiktens BK), Charlie Axede (b, Torslanda IK), Ben Engdahl (b, Utsiktens BK), Semir Bosnic (mf, Ljungskile SK).

UT: Axel Lindahl (b, Östers IF), Lars Olden Larsen (mf, NEC Nijmegen, lån avslutat), Sebastian Banozic (mv, klubb ej klar), Even Hovland (b, klubb ej klar).

DEGERFORS IF

IN: Juhani Pikkarainen (b, Ilves), Marcus Rafferty (mf, Hammarby IF), Maill Lundgren (mf, FC Stockholm), Elias Barsoum (mf, Örebro SK).

Åter efter lån: Alexander Hedén Lindskog (b, FBK Karlstad).

UT: Dijan Vukojevic (fw, Wieczysta Kraków), Jamie Bichis (fw, Norrby IF), Filip Järlesand (mv, Skövde AIK), Gustav Lindgren (fw, Peterborough), Carlos Gracia (b, klubb ej klar), Johan Mårtensson (mf, klubb ej klar), Kevin Holmén (mf, IF Elfsborg, lån avslutat).

DJURGÅRDENS IF

IN: -.

Åter efter lån: Gideon Granström (mf, FC Stockholm), Isak Alemayehu Mulugeta (mf, FC Stockholm), Max Croon (mv, Sandvikens IF), Frank Odhiambo (b, AFC Eskilstuna), Kalipha Jawla (fw, Utsiktens BK), Theo Bergvall (b, IF Brommapojkarna).

UT: Oscar Jansson (mv, klubb ej klar), Haris Radetinac (mf, klubb ej klar), Gustav Wikheim (fw, klubb ej klar), Besard Sabovic (mf, klubb ej klar), Jacob Une Larsson (b, klubb ej klar).

GAIS

IN: Ibrahim Diabaté (fw, Västerås SK), Matteo de Brienne (b, Atlético Ottawa), Daniel Bengtsson (fw, Skärhamns IK), Rasmus Niklasson Petrovic (mf, Oskarshamns AIK).

Åter efter lån: Chisomnazu Chika Chidi (fw, Helsingborgs IF), Mohamed Bawa (mf, Norrby IF), Filip Gustafsson (mf, Norrby IF).

UT: Axel Norén (b, Mjällby AIF), Alexander Ahl Holmström (fw, Magdeburg), Erik Krantz (mv, klubb ej klar), Harun Ibrahim (b/mf, Molde, lån avslutat), Erik Westgärds (mv, klubb ej klar), Egzon Binaku (b, klubb ej klar), Mervan Celik (fw, slutat), Richard Friday (fw, klubb ej klar).

HALMSTADS BK

IN: Aleksander Damnjanovic Nilsson (mf, Sandefjord), Pawel Chrupalla (mf, Rosenborg BK), Ludvig Arvidsson (mf, uppflyttning till A-laget), André Boman (b, IF Elfsborg), Filip Schyberg (b, Skövde AIK), Zackarias Nilsson (mv, BK Astrio).



Åter efter lån: Gustav Friberg (b, Gefle IF).

UT: Zackarias Nilsson (mv, BK Astrio, lån), Pontus Carlsson (mf, Sandvikens IF), Leo Hedenberg (mf, Ängelholms FF), Alexander Nielsen (mv, klubb ej klar), Jonathan Svedberg (mf, klubb ej klar), Thomas Boakye (b, klubb ej klar), Andreas Johansson (b, slutat), Noah Söderberg (mf, IF Elfsborg, lån avslutat), Marcus Olsson (b, klubb ej klar), Joseph Baffo (b, klubb ej klar).

HAMMARBY IF

IN: Elohim Kaboré (fw, Asec Mimosas), Jonathan Karlsson (b, Sandvikens IF), Felix Jakobsson (mv, Sandvikens IF).

Åter efter lån: Abdelrahman Boudah (fw, Västerås SK), Mamane Amadou Sabo (mf, IFK Mariehamn), Kingsley Gyamfi (b, Ekenäs IF).

UT: Fredrik Hammar (mf, Mechelen), Sebastian Selin (mv, Åsane Fotball), Marcus Rafferty (mf, Degerfors IF), Mads Fenger (b, AC Horsens), Davor Blazevic (mv, IF Brommapojkarna), Divine Teah (fw, Slavia Prag), Alper Demirol (mf, klubb ej klar), Anton Kralj (b, klubb ej klar).

IF BROMMAPOJKARNA

IN: Oliver Zandén (b, Toulouse), Anton Kurochkin (mf, Varbergs Bois), Davor Blazevic (mv, Hammarby IF).

Åter efter lån: Alexander Johansson (fw, Varbergs Bois), Sebastian Wändin (b, Vasalunds IF), Alfons Lohake (mf, Täby FK).

UT: Otega Ekperuoh (mv, FC Arlanda), Liiban Abdirahman Abadid (b, Västerås SK), Ludvig Fritzson (mf, klubb ej klar), Alexander Abrahamsson (b, klubb ej klar), Theo Bergvall (b, Djurgårdens IF, lån avslutat), Tim Waker (b, slutat).

IF ELFSBORG

IN: -.

Åter efter lån: Camil Jebara (mf, Västerås SK), Simon Eriksson (mv, FC Stockholm), Dion Krasniqi (fw, Kalmar FF), Melker Uppenberg (mv, Oskarshamns AIK), Kevin Holmén (mf, Degerfors IF), Noah Söderberg (mf, Halmstads BK).

UT: Michael Baidoo (mf, Plymouth Argyle), André Boman (b, Halmstads BK), Andri Baldursson (mf, Bologna, lån avslutat).

IFK GÖTEBORG

IN: Imam Jagne (mf, Mjällby AIF), Noah Tolf (b, uppflyttning till A-laget).

Åter efter lån: Eman Markovic (mf, Sandefjord), Abundance Salaou (mf, Utsiktens BK), Felix Eriksson (b, Sogndal).

UT: Gustaf Norlin (fw, klubb ej klar), Oscar Wendt (b, slutat), Jacob Karlström (mv, Molde, lån avslutat), Emil Salomonsson (b, klubb ej klar), Sebastian Ohlsson (b/mf, klubb ej klar), Nikolai Baden Frederiksen (fw, Lyngby BK, lån avslutat), Anders Kristiansen (mv, Sarpsborg, lån avslutat).

IFK NORRKÖPING

IN: -.

Åter efter lån: Kojo Preprah Oppong (b, Gif Sundsvall), Fritiof Hellichius (mf, Skövde AIK), Kevin Höög Jansson (b/mf, Östers IF).

UT: Julius Lindgren (mv, slutat), Otto Lindell (mv, Sandvikens IF), Kristoffer Khazeni (mf, klubb ej klar), Dino Salihovic (b/mf, klubb ej klar), Isak Ssewankambo (b/mf, klubb ej klar), Leo Jonsson (fw, klubb ej klar).

IFK VÄRNAMO

IN: -.

Åter efter lån: David Mikhail (mv, FC Lahtis), Kenan Bilalovic (mf, Skövde AIK).

UT: Gustav Engvall (fw, Miedź Legnica), Joel Voelkerling Persson (fw, Lecce, lån avslutat), Jonathan Rasheed (mv, klubb ej klar), Johan Kenneryd (b, klubb ej klar), Hampus Näsström (b, klubb ej klar), Samuel Kotto (b, Malmö FF, lån avslutat).

IK SIRIUS

IN: Ismael Diawara (mv, AIK), Tobias Anker (Århus), Isaac Yawe Höök (b, uppflyttad till A-laget).

Åter efter lån: Emil Özkan (mf, Enköpings SK FK), Kristopher da Graca (b, Kuopion Palloseura).

UT: Hannes Sveijer (mv, Sandvikens IF), Andreas Murbeck (b, Landskrona Bois), Oli Valur Omarsson (b, Breidablik), Henrik Rönnlöf Castegren (b, klubb ej klar), Jakob Tånnander (mv, klubb ej klar).

MALMÖ FF

IN: Johan Karlsson (b/mf, Kalmar FF), Viggo Jeppsson (mf, uppflyttning till A-laget).

Åter efter lån: Samuel Kotto (b, IFK Värnamo), Melker Ellborg (mv, Trelleborgs FF), Mubaarak Nuh (mf, BK Olympic), André Alvarez Perez (b, BK Olympic).

UT: Mamadou Ousmane Diagne (mf, Västerås SK), Marcus Pettersson (mv, Landskrona Bois, lån), Moustafa Zeidan (mf, Rosenborg BK, lån), Niklas Moisander (b, slutat), Søren Rieks (mf, slutar efter Europa League).

MJÄLLBY AIF

IN: Axel Norén (b, Mjällby AIF), Måns Isaksson (mf, Jönköpings Södra IF), Calvin Kabuye (fw, Sandvikens IF), Jakob Kiilerich (b, Kolding IF), Romeo Leandersson (mf, uppflyttning till A-laget).

Åter efter lån: Azeez Temitope Yusuf (fw, Varbergs Bois), Johan Persson Åhstedt (b Hässleholms IF), Hugo Fagerberg (mv, Nosaby IF), Argjend Miftari (b, BK Olympic), Love Björnson (fw, AFC Eskilstuna).

UT: Rasmus Wikström (b, IF Elfsborg), Imam Jagne (mf, IFK Göteborg), Gudmundur Baldvin Nökkvason (mf, UMF Stjarnan).

ÖSTERS IF

IN: Axel Lindahl (b, BK Häcken), Dennis Olsson (b, Helsingborgs IF), Matias Tamminen (mf, Inter Turku), Vincent Poppler (fw, Eskilsminne IF), Lukas Pihlblad (mv, Hammarby IF), Youssoupha Sanyang (mf, Teungueth FC), Isak Järdler (mf, uppflyttning till A-laget).

Åter efter lån: Philipp Berndt (mf, IFK Hässleholm), Mirsad Basic (mv, Motala AIF), Alen Zahirovic (mf, IFK Hässleholm), Oskar Gabrielsson (mf, Oskarshamns AIK), Hannes Bladh Pijaca (mf, Räppe Goif).

UT: Max Högberg (b, Oskarshamns AIK), Adam Bergmark Wiberg (fw, klubb ej klar), Carl Lundahl Persson (mv, klubb ej klar), Petar Petrovic (mf, klubb ej klar), Martin Hoel Andersen (fw, Skeid), Theodor Johansson (b, klubb ej klar), Kevin Höög Jansson (b/mf, Östers IF).

