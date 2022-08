LISTA: Allsvenskans 20 bästa nyförvärv i sommar

LIVE: Följ deadline day på Fotbollskanalen - från klockan 17.00.

20. Sebastian Nanasi, 20, mittfältare - Kalmar FF (lån från Malmö FF)

Kommentar: Att det är ett korttidslån drar så klart ner betyget men Nanasi kommer hinna bidra med en hel del till Kalmar under hösten. En lurig offensiv spelare som ger KFF viktig bredd.

19. Tashreeq Matthews, 21, mittfältare - IK Sirius (från Varbergs Bois)

Kommentar: Ja, ett tufft 2022 hittills men här finns stor fyndpotential. Kommer gratis från Varberg och får Sirius ut 2021-nivån ur honom blir han en jätteförstärkning.

18. Laorent Shabani, 22, mittfältare - IFK Norrköping (från Sirius)



Kvicke Shabani passar väl in i Norrköpings ambitioner om att vara ett lag som spelar en snabb och offensiv fotboll, och det finns så klart en bra försäljningspotential i den Malmö FF-fostrade spelaren. Kan bli en stark affär på sikt.

17. Thomas Rogne, 32, back - Helsingborg (från Apollon Smyrnis)

Kommentar: Den välmeriterade backen borde kunna ge HIF välbehövlig stabilitet och rutin. Rogne är riktigt bra när han når sin högsta nivå.

16. Shaquille Pinas, 24, back - Hammarby (från Ludogorets)

Kommentar: Svårbedömd i ett allsvensk sammanhang men har ett spännande cv och har inlett lovande. Dessutom ett plus för Bajen att han kan konkurrera både som vänsterback och mittback.

15. Arnor Traustason, 29, mittfältare - IFK Norrköping (från New England Revolution)

Kommentar: Kommer kunna användas på flera positioner och att han har kvalitet råder det ingen tvekan om. Men hur bra är han just nu, efter ett MLS-år med noll poäng på fem starter och tio inhopp? Plus: rutin och kommer gratis efter att ha brutit med New England.

14. Besard Sabovic, 24, mittfältare - Djurgården (från Chimki)

Kommentar: En värvning som verkligen fyller sin funktion i Djurgården. Rasmus Schüller missar en del matcher per säsong på grund av skador och då kan Sabovic spela "sexa". Dessutom ger det Djurgården möjligheten att kunna sälja Hampus Finndell utan att tappa allt för mycket, och vidare sitter Emmanuel Banda på ett utgående avtal.

13. Mohamed Buya Turay, 27, forward - Malmö FF (från Henan Jianye)

Kommentar: Har tidigare visat vad han kan prestera i allsvenskan men det kan ta tid för honom att nå formen efter Kina-äventyret. En stor bonus för MFF är att forwarden räknas som svenskfostrad och som ett komplement till Isaac Kiese Thelin kan Buya Turays djupledshot ge Malmö glädje.

12. Emmanuel Lomotey, 24, back/mittfältare - Malmö FF (från Amiens)

ANNONS Kommentar: Har spelat nästan 80 matcher i andraligorna i Frankrike och Spanien - och det var viktigt för MFF att få in den spelartypen efter Mahame Sibys skada. En central mittfältare som ska kunna styra mycket med sin fysik och passningsskicklighet. Mycket möjligt att han borde vara högre upp på listan men svårt att ha för stora förväntningar på en för allsvenskan helt "okänd" spelare.

11. Niklas Hult, 32, back/mittfältare - Elfsborg (från Hannover)

Kommentar: Kan klubben, har samlat på sig rejält med utlandserfarenhet under karriären och kan spela både som vänsterback och högre upp i planen. 27 matcher i 2. Bundesliga under gångna säsongen. Hult ska vara en bra värvning för Elfsborg.

10. Joseph Ceesay, 24, mittfältare - Malmö FF (från Lechia Gdansk)

Kommentar: Bra profil för MFF. Är svensk, har en otrolig speed och är utvecklingsbar. I ett lag som ska dominera sina matcher är potentialen för Ceesay att skina stor.

9. Abdelrahman Saidi, 22, forward - Hammarby (från Degerfors)

Kommentar: Yttern har fått en flygande start i Bajen och kan han rida vidare på den här vågen blir han en viktig injektion för de grönvita i kampen om SM-guldet. Lurig spelare som har stora möjligheter att vara en poängspelare även i Hammarby - och dessutom kan han säljas dyrt vid succé.

8. Tobias Sana, 33, mittfältare/forward - BK Häcken (från IFK Göteborg)

Kommentar: Pausen från matchspel efter avslutet i IFK Göteborg kan i det korta loppet få negativa effekter men Sana kan mycket väl bidra med spets nog under hösten för att Häcken ska ta hem SM-guldet, för han håller allsvensk toppklass i sina bästa stunder. Ger Per Mathias Högmo ett vasst alternativ efter att Leo Bengtsson lämnat.

7. Sebastian Holmén, 30, back - Elfsborg (från Rizespor)

ANNONS Kommentar: Fram till nyligen landslagskaktuell och har skaffat sig viktiga erfarenheter utomlands under ett gäng år. En väldigt bra mittback med allsvenska mått mätt och det kan ett svajigt Elfsborg behöva, även om man namnmässigt har många alternativ för mittlåset.

6. Arnor Sigurdsson, 23, mittfältare/forward - IFK Norrköping (från CSKA Moskva på lån)

Kommentar: Spetsig värvning som är precis vad Peking behöver för att kicka igång sitt maskineri. Borde genomgående kunna hålla hög allsvensk klass. Minus för att det bara är en lösning fram till nästa sommar.

5. Marcus Danielson, 33, back - Djurgården (från Dalian)

Kommentar: Tickar i många boxar. Gratis, fram till nyligen landslagsspelare, känner till Djurgården väl och lär vilja stanna i klubben under många år. Enda frågetecknet är vad strulet i Kina "kostat". Når han samma höga nivå som senast han spelade i blårandigt har klubben värvat in en av seriens bästa spelare.

4. Simon Gustafson, 27, mittfältare - BK Häcken (från Utrecht)

Kommentar: Egentligen en spelare som sett till kvalitet skulle kunna stanna utomlands i många år till och någon större inkörningsperiod i gamla klubben Häcken lär det inte behöva bli tal om. En klassvärvning som dämpar "fallet" efter Gustav Berggren-försäljningen.

3. Veton Berisha, 28, forward - Hammarby (från Viking)

Kommentar: Pengarna som Bajen betalat för Berisha gör så klart att förväntningarna på norrmannen är enorma. Och forwarden kommer med tanke på åldern inte bli en storförsäljning framöver. Men det är svårt att värva till sig en mycket bättre spelare än Berisha i Skandinavien.

2. John Guidetti, 30, forward - AIK (från Alaves)

Kommentar: Passar bra in i AIK både på och utanför plan. Har direkt blivit en ledare och central figur i laget. Borde också kunna göra många mål i allsvenskan, men bristen på speltid i La Liga de senaste säsongerna skapar så klart ett frågtecken kring när han når toppformen.

1. Moustafa Zeidan, 24, mittfältare/forward - Malmö FF (från Sirius)

Kommentar: Har en teknik och en blick för spelet som håller väldigt hög nivå i allsvenskan. Zeidan har också fått en bra start i MFF och ser verkligen ut att kunna vara en spelare som gör skillnad med ännu vassare lagkamrater runt sig än vad han hade i Sirius. Möjlig poängkung i serien och stor försäljningspotential om han fortsätter att leverera.

