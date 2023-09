LISTA: Allsvenskans 50 bästa värvningar i sommar - plats 50-26

OBS! Fotbollskanalen har bedömt alla aspekter av värvningarna, inte bara spelarnas kvaliteter här och nu. Saker som längd på kontrakt, försäljningspotential och om det rör sig om ett lån har alltså värderats.

50. Marko Johansson, mv, Halmstads BK - från Hamburg (lån)

Kommentar: Har mycket fotboll i sig men de senaste åren har varit tuffa för Johansson och det i kombination med tt det rör sig om ett lån säsongen ut gör utfallet av den här värvningen ovisst.

49. Emin Hasic, b, IFK Värnamo - från Lecce

Kommentar: En lovande spelare som visat framfötter i Italien och som investering på sikt är värvningen spännande. Frågan är hur lång tid U21-landslagsmannen behöver på sig att hitta nivån i allsvenskan?

48. Melker Hallberg, mf, Kalmar FF - från St Johnstone

Kommentar: Den tidigare jättetalangen har inte riktigt fått karriären att lyfta de senaste åren men mittfältaren kliver så klart in i Kalmar som en meriterad spelare och en möjlig ledartyp. Dock löper bara kontraktet fram till säsongens slut.

47. Johan Mårtensson, mf, Degerfors IF - från Panetolikos

Kommentar: 34-åringen kommer in i Degerfors i ett tufft läge med viktig rutin. Att han skulle vara lika bra som han varit en gång i tiden är dock svårt att se framför sig.

46. Douglas Bergqvist, b, Degerfors IF - från Riga

Kommentar: Mittbacken var viktig för Kalmar FF tidigare och borde kunna ge Degerfors nyttiga fysiska egenskaper. Har hoppat runt bland klubbar mycket de senaste säsongerna och det skapar ett frågetecken kring hur bra han kommer vara.

45. Jack Cooper Love, fw, Halmstads BK - från IF Elfsborg (lån)

Kommentar: 21-åringen har inte riktigt lyckats slå sig in i Elfsborgs startelva men att han har kvalitet nog för att leverera på allsvensk nivå är det nog ingen som tvekar på. Gjorde mål och assist senast och lär bidra med fler poäng under hösten.

44. Carl Johansson, mf/fw, IFK Värnamo - från VVV-Venlo

Kommentar: En spelskicklig och teknisk spelare som borde passa bra in i Värnamos sätt att spela. Var vass i Öster och har nu skaffat sig erfarenhet från nederländsk fotboll de senaste åren.

43. Harun Ibrahim, b/mf, IK Sirius - från Molde (lån)

Kommentar: Gjorde det riktigt bra i Gais men det var i ettan och steget till Molde var han uppenbarligen inte redo för än. Men 20-åringens potential är stor och han är användbar på flera positioner. Sirius hävdar också att man har en ”bra” köpoption i vinter. Träffar man rätt och kan köpa loss Ibrahim kommer nog flera konkurrenter titta avundsjukt på affären.

42. Tobias Carlsson, b, IK Sirius - från BK Häcken

Kommentar: Mittbacken lyckades aldrig slå sig in i Häcken men han kan mycket väl visa sig vara bra nog för att ge Sirius ett lyft. Som 28-åring ger han Uppsala-laget välbehövlig rutin.

41. Hugo Bolin, mf/fw, Degerfors IF - från Malmö FF (lån)

Kommentar: En duktig offensiv spelare som borde kunna förstärka Degerfors i kampen om ett nytt kontrakt. Men 20-åringen är fortsatt oerfaren på allsvensk nivå och någon större möjlighet att köpa loss Bolin lär klubben inte ha.

40. Jesper Löfgren, b, BP - från Djurgårdens IF (lån)

Kommentar: Rent kvalitativt är det här ett vasst lån. Löfgren har hållit en bra nivå i Djurgården och kommer kunna ge BP defensiv stabilitet. Men lånet sträcker sig bara hösten ut och en permanent övergång borde inte vara på tapeten därefter.

39. Carl Björk, fw, IFK Norrköping - från Bröndby (lån)

Kommentar: En skicklig offensiv spelare som inte fick det att stämma i Danmark. Nu kommer han in på ett längre lån, fram till nästa sommar, och då borde han ha tid på sig att hitta rätt igen. Ingen given startspelare i nuläget men han kommer säkerligen få sina chanser.

38. Jesper Tolinsson, b, IFK Norrköping - från Lommel (lån)

Kommentar: Peking får in den tidigare Blåvitt-backen på ett lån fram till nästa sommar. Ovissheten kring om det kommer gå att köpa loss honom drar så klart ner betyget, men i grunden är det här en väldigt lovande spelare som Glen Riddersholm utan tvekan skulle kunna göra till en väldigt vass allsvensk spelare.

37. Alex Timossi Andersson, fw, BP - från Heerenveen

Kommentar: Jagar fortfarande ett stort genombrott på seniornivå, men att talangen och speeden finns där råder det ingen tvekan om. Positivt för BP är att man får hem Timossi till Sverige på en permanent övergång. Det skapar förutsättningar för succé åtminstone på sikt.

36. Kolbeinn Thordarson, mf, IFK Göteborg - från Lommel

Kommentar: Kontraktet gäller bara säsongen ut men därefter har Blåvitt möjligheten att säkra upp islänningen på längre sikt. Hämtas in gratis och har en intressant profil. 23-åring som gjort 18 U21-landskamper och testat vingarna i Belgien.

35. Jacob Bergström, fw, Mjällby AIF - från Djurgårdens IF

Kommentar: Flytten till Stockholm blev allt annat än bra, men i Mjällby vet Bergström vad som gäller och klubben vet vad man får. I toppform är han otäck att möta i allsvenskan och med en större trygghet i Blekinge kommer forwarden kunna ta steg för steg mot den.

34. Marc Llinares, b, Hammarby - från Albacete

Kommentar: En spelare som är svår att placera ut på den här listan. Men vänsterbacken har fostrats i bra klubbar och har inlett lovande i Bajen.

33. Benjamin Tiedemann Hansen, b, AIK - från Molde (lån)

Kommentar: AIK var i behov av mittback och med tanke på det kommer rutinerade 29-åringen säkerligen vara nyttig för de svartgula. Lånet gäller bara säsongen ut men innehåller en köpoption.

32. Rami Kaib, b, Djurgårdens IF - från Heerenveen

Kommentar: Har fått en tuff start i sin nya klubb och lär få kämpa hårt för att ta en plats i startelvan. Men vänsterbacken är i grunden en spelare som borde kunna prestera på en bra allsvensk nivå.

31. Aiham Ousou, b, BK Häcken - från Slavia Prag (lån)

Kommentar: Allsvenskan är egentligen inte Ousous nästa steg och på så vis är mittbacken en väldigt fin förstärkning för Häcken. Men lånet gäller bara över hösten och kommer alltså främst innebära ett kortsiktigt lyft.

30. Leonard Zuta, b, BP - från Vålerenga

30. Leonard Zuta, b, BP - från Vålerenga

Kommentar: En efterlängtad vänsterfotad spelare för BP som också lär dra stor nytta av Zutas rutin. Vänsterbacken gjorde det bra i Häcken, har tillhört toppen av den kroatiska ligan och ska vara en tydlig förstärkning för ett BP som vill etablera sig på allvar i allsvenskan.

29. Felix Va, fw, Djurgårdens IF - från Apollon Limassol

Kommentar: Det är fortfarande lite svårt att veta vad de blårandiga kan få ut av Va, men yttern har spännande egenskaper och har tidigare hållit till på en bra nivå.

28. Dino Besirovic, fw, AIK - från Mezokovesd Zsory

Kommentar: En favoritspelare för chefsscouten Fredrik Wisur Hansen och på så vis vet AIK vad det är för spelare man värvat in. Kom in som en frisk fläkt men har sedan blandat och gett. Men rivige Besirovic ger alternativ till AIK:s offensiv.

27. Rasmus Wikström, b, Mjällby AIF - från Bröndby

Kommentar: Flytten till Danmark förstördes mycket av skadeproblem och nu får han chansen att ta ny sats i Sverige istället, i en lugn miljö i Blekinge. Har absolut potentialen för att blomma ut till en toppback i allsvenskan. Att Mjällby då fått in honom på en permanent övergång känns spännande.

26. Henrik Castegren, b, IK Sirius - från Lechia Gdansk

Kommentar: Efter några fina år i Norrköping har han samlat på sig erfarenhet från spel i Polen och nu ska han bli en viktig ledare för Sirius efter tappet av Marcus Mathisen. Har sina brister men mittbackens profil passar väl in i läget som Uppsala-laget befinner sig. Borde kunna ta steg och vara en viktig kugge.