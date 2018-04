Majstorovic om att Mellberg lämnade BP: "Absolut blev jag lite överraskad"

Den tidigare landslagsbacken Daniel Majstorovic tog i oktober i fjol över som ny sportchef i Brommapojkarna. Han hann dock inte vara länge på sin nya arbetsplats förrän han fick leta efter ett nytt tränarteam, då vännen och klubbens tidigare huvudtränare Olof Mellberg och assisterande tränaren Azrudin Valentic lämnade föreningen.

Det kan ses som två tunga tapp, då Mellberg och Valentic under de två senaste säsongerna var med och ledde föreningen från division 1 till allsvenskan.

- Jag tror att det var många ingredienser som spelade in där. När jag kom in i klubben så var Valli (Azrudin Valentic) och Olof (Mellberg) tränarna. Som vi vet var det en licensfråga i Olofs fall och utifrån vad Olof och Valli hade byggt upp det senaste två åren så kom det in en annan klubb i bilden för Vallis fall där han tyckte att de var spännande att hoppa på. I Vallis beslut så låg det nog även ganska mycket att Olof tog beslutet att ta utbildningen som krävs för hans del just nu, så blev det även ett naturligt val för Valli att hoppa av. Det var ingenting som jag hade förhållit mig till när jag gick in i det här, säger Majstorovic i podcasten.

- Absolut blev jag lite överraskad, samtidigt som man måste respektera folks beslut i den processen som Olof var i just då och det förstår jag. Det är ju klart, när jag kom in i det här och Olof och Valli var där, så hade man någonstans målat upp en bild vad vi skulle göra tillsammans inför kommande säsong. Så det är ju klart att man fick ta en annan riktning när det blev som det blev. Det är lite spelets regler och så det fungerar i fotbollen, fortsätter han.

Hur mycket försökte du att övertala Olof om att fortsätta? Vad han har gjort på sin korta tränarkarriär är ju makalöst.

- Det är ju klart att vi hade en dialog och vi hade en diskussion om vad vi kan göra från klubbens sida. Men utifrån att det var en licensfråga och att det hade dragit ut på tiden, så hade Olof tagit ett beslut om vad han ville och då spelade det ingen roll vad vi stod med i slutänden, säger han.

Men ni är polare fortfarande?

- Definitivt! Vi är väldigt nära vänner och det kommer vi alltid att vara.

Lyssna på hela avsnittet med Majstorovic i spelaren ovan.