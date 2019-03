Målvaktskris i ÖFK - kan plocka in ny målvakt till premiären

Två av tre målvakter i Östersunds trupp kan missa den allsvenska premiären mot AIK på söndag. Detta gör att Kelland Absalom, som senast spelade division 2-fotboll i Ytterhogdal, kan hämtas in. - Vi sitter i en knepig sits, säger tränaren Ian Burchnall till ÖP.

I den allsvenska premiäromgången ställs Östersunds FK borta mot AIK och inför matchen har laget problem på målvaktssidan. Förstemålvakten Aly Keita är visserligen skadefri och ser av allt att döma ut att spela matchen mot Gnaget, men där bakom är det tunt.

Andrew Mills kommer inte till spel och dessutom dras nye Sixten Mohlin med skadebekymmer och om inte den sistnämnde hinner återhämta sig kan ÖFK få plocka in en ny målvakt – bara några dagar innan premiären mot AIK.

- Vi sitter i en knepig sits där två av tre målvakter haft skador och är på väg tillbaka, säger tränaren Ian Burchnall till Östersunds-Posten.

I helgen träningsspelade ÖFK mot norska Molde och förlorade med 4-1. Då stod inlånade Kelland Absalom, som förra året spelade division 2-fotboll, i mål och inför AIK-matchen kan målvakten bli ÖFK:s alternativ på bänken.

- Han är inte sajnad än, så vi måste diskutera det med honom först. Men om han skulle bli det finns det en chans att han är med i truppen. Det beror på hur Sixtens situation ser ut, säger Burchnall.

ÖFK måste dock skicka in pappren snart för att målvakten ska kunna bli deras innan premiären.

- Fredag måste de in med grejerna senast, meddelar Göran Blomgren, tävlingskonsulent på SvFF:s övergångsavdelning.

Du ser söndagens möte mellan AIK och Östersunds FK på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.