Markovic om tiden i Peking - och spelet bakom flytten till Blåvitt: "Då var det inga tvivel"

Sent i februari landade IFK Norrköping sin sista övergång till den allsvenska säsongen. Eman Markovic, som under förra säsongen stod för imponerande 23 poäng på 30 matcher i den norska andraligan, hämtades in på ett fyraårsavtal. Men efter bara drygt fem månader i Peking stod det tidigare i veckan klart att det blir en flytt till en annan kamratklubb: IFK Göteborg.

Den offensive spelaren köps loss från IFK Norrköping och har skrivit på ett 3,5-årsavtal med Blåvitt.

- Det känns väldigt bra. Det är skönt att vara i gång, jag har gjort två träningar nu, så det känns väldigt bra. Det är bara att se framåt, säger Eman Markovic.

Hur summerar du tiden i IFK Norrköping?

- Den blev kort. Det blev bara fem månader för mig, men samtidigt var den fin och lärorik. Jag kom egentligen som en kantspelare men fick en annan position som var mer defensiv, så det gjorde att jag utvecklade mig mycket på bara ett halvt år. Nu är den tiden över och jag är här i Göteborg, vilket jag är väldigt glad för.

Och trots den korta sejouren blev det faktiskt en hel del allsvenska minuter på planen. 23-åringen fick starta tio matcher och hoppa in i fem, men när telefonen ringde var det i Göteborg som norrmannen såg sin bästa möjlighet att fortsätta utvecklas.

- Jag kom ju sent in i försäsongen och startade två matcher på bänken. Sedan kom jag i gång och startade tio matcher på rad, men sedan fick (Rikard) Norling sparken och jag fick några matcher på bänken igen. Då kom Blåvitt in i bilden, berättar han.

Vad kände du då?

- När jag hörde om intresset så var det egentligen inga tvivel om att det var hit som jag ville. Det var en bra tajming och även om det bara blev fem månader i Norrköping så sa jag till agenten att jag önskade komma hit. Så blev det.

Eman Markovic har främst hållit till till vänster under tiden i Norrköping, där han bildat anfallstrio tillsammans med Christoffer Nyman och Jonathan Levi. När han nu ska slussas in i Blåvitt ser han sig själv som flexibel.

- Jag kan spela på båda kanterna och på mittfältet, så det är många positioner som jag kan spela på. Det är upp till Mikael Stahre hur han vill använda mig.

Vad vill du uppnå i Blåvitt?

- För min personliga del vill jag utveckla mig så mycket som det går, få speltid och bidra med poäng. Det blev inte så många poäng i Norrköping, men jag gjorde det väldigt bra i IK Start förra året. Jag vill komma i gång med poängproduktionen som jag hade i fjol, säger Eman Markovic.