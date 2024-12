Maskerade rånare slog till mot MFF:s ungdomsevent

Förra veckan utsattes Malmö FF:s initiativ "Nattfotboll", som arrangeras för ungdomar, för ett rån av flera maskerade gärningsmän. Det framgår av en anmälan som gjorts till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan utsattes medarbetare på plats för hot och våld. Tre personer kom till skada.

Förövarna tog sig in i lokalen på Eleda Stadion - där ungdomar hade bjudits in för att spela tv-spel, umgås och titta på fotboll - under tiden aktiviteten pågick och snodde värdesaker.

Polis larmades till platsen och en polisanmälan upprättades.

- Det är en pågående utredning så vi kan inte säga så mycket. Egentligen kan vi inte säga någonting mer än att vi kan bekräfta att det har skett, säger Mattias Larsson till Fotbollskanalen.

Larsson är kommunikationschef i MFF. Han berättar att ingen i personal blev allvarligt skadad i samband med händelsen.

- HR-avdelningen kopplades in samma kväll och var i kontakt med de som drabbades, både på kvällen och dagen därpå. Så ärendet har följts noga av HR-avdelningen ända sedan det hände. Även säkerhetschefen (Peter Narbe) kopplades in direkt.

- Som jag har förstått det så är det så bra som det kan vara med de som drabbats.

Larsson fortsätter:

- Vi är väldigt måna om att sådant här inte ska kunna hända. Men vi lever i den omvärld vi gör där det tyvärr sker sådana här saker. Framför allt är det tråkigt för de som drabbas.

MFF har inga planer på att lägga ner initiativet.

- Vi kommer att köra vidare med "Nattfotboll". Vi lägger inte ner bara för att brottsliga personer rör sig i samhället. Men vi har ett personalansvar. Folk ska inte gå till jobbet och bli utsatta för oegentligheter. Det är en väldigt tråkig händelse, säger Larsson.

Säkerhetschef Narbe berättar att MFF för tillfället gör vad man kan för att hjälpa polisen.

- Det vi gör är att bistå med kameramaterial till polisen, förundersökningen är ju i gång. Sen är det polisen som tar vid utredningsmässigt.

Hur MFF kommer att gå vidare för att bättra på säkerheten kring sina Nattfotboll-event vet han inte i nuläget.

- Vi har ett möte i gruppen som ansvarar för aktiviteten på torsdag. Då ska vi gå igenom förutsättningarna och diskutera hur vi kan göra det på ett så bra sätt som möjligt. Vi vill att det ska vara en så trygg miljö som möjligt för aktiviteten, säger Narbe.