Mbo tröttnade på att vänta i England - skrev på för tre år med HIF: "Om man bara tränar och inte spelar – vad är då meningen?"

Ett av de stora samtalsämnena i engelsk fotboll de senaste åren har varit bristen på speltid för unga engelska spelare. Reservlagsserierna håller för låg klass, och klubbar i de tre-fyra högsta divisionerna har så mycket pengar att de hellre värvar etablerat än släpper fram de unga.

Många fastnar i systemet och Noel Mbo var en av de talangerna. Första gången han satt på bänken i Gillinghams A-lag var han 16 år, när laget var i League One. Året efter blev det ytterligare några matcher på bänken. Året efter debut. Han fick spela en halvlek, gjorde mål, och syntes inte till mer. Den här säsongen, som började i höstas, satt han på bänken drygt tio matcher, men hans speltid begränsades till en cupmatch med B-laget och ett inhopp på en minut i A-laget. Det var all A-lagsfotboll som han fick på nästan fyra säsonger.

- Vi hade inte en liga för reservlaget. Det var träningsmatcher, men vi spelade inte så ofta. Bara då och då. Matchformen blev sådär, och att sitta på bänken i A-lagets ligamatcher... Som ung vill man bara spela, säger Mbo till Fotbollskanalen.

Han hade varit utlånad några gånger, men då handlade det om femte respektive sjunde högsta divisionerna i England. Mbo var 20 år och tyckte inte det gav något längre. Varje säsong såg ungefär likadan ut.

- De ville att jag skulle ut på lån igen, men jag har varit på lån flera gånger och det gav inte mycket. Jag lånades ut, gjorde mål, kom tillbaka, gjorde någon match, och sedan inget mer. Allt återupprepades.

- Om man bara tränar och inte spelar, vad är då meningen? Man tappar kärleken till sporten.

Mbo, född i Kongo men vars familj flyttade till England när han var ung, fick via agenten tips om att Helsingborgs IF ville ha en anfallare. Han imponerande under provspelet och skrev på ett treårsavtal.

- Det är högstadivisionen i Sverige, så varför inte testa? Det kanske kan bli det bästa jag har gjort i min karriär. En bra möjlighet.

- När man är ung spelare vill man börja karriären bra, för det leder till bättre saker. Det var ingen mening för mig att komma hit resten av säsongen och sedan titta på andra saker. Jag vill etablera mig här och utveckla saker.

Tidigare i veckan spelade han sin första 90-minuter på länge, i en 4-2-seger i en U21-match mot Elfsborg där han gjorde två mål och en assist. Det finns goda möjligheter att spela en del i A-laget i år. Andri Runar Bjarnason och Mbo är de enda renodlade anfallarna. Bjarnason är given etta just nu, men Mbo lär få sina inhopp och kanske några starter.

Det han säger att supportrarna kan hoppas på är att han ska göra mål och alltid vara närvarande på planen, hjälpa laget, och försöka skaffa sig en bra relation med supportrarna. Fysiskt är han inte helt 100 än, då han har spelat så få matcher de senaste månaderna, men han är på rätt väg. Dessutom ska han lära sig den svenska fotbollen bättre.

- Spelstilen är annorlunda jämfört med jag är van vid. I England är det för snabbt och många långbollar. Man springer hela tiden och hinner inte vila. Här är det mer att spela och röra sig, säkra bollen, stanna där uppe, reagera snabbt. Jag lär mig hur jag ska röra mig i boxen, och hur jag ska röra mig med och utan bollen.

Helsingborgs trupp inför matchen: Kalle Joelsson, Ian Pettersson, Andreas Granqvist, Anders Randrup, Andreas Landgren, Adam Eriksson, Charlie Weberg, Markus Holgersson, Johan Persson, Mamudu Moro, Alexander Farnerud, Mohammed Abubakari, Max Svensson, Wanderson, Kundai Benyu, David Boysen, Rasmus Jönsson, Andri Bjarnason, Noel Mbo

Frånvarande: Pär Hansson (nackskada), Fredrik Liverstam (magmuskelskada)

HIF möter på söndagen IFK Norrköping, en match som börjar 17.30 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.