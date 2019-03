Mehmeti ser ut att missa ÖSK:s premiär: "Räknar inte med Agon"

På söndag inleder Örebro SK årets allsvenska spel med möte borta mot nykomlingen Falkenberg. Då ser laget ut att få klara sig utan anfallsförvärvet Agon Mehmeti.

- Hans fysik är det inget fel på, men hans fotbollsfysik behöver bli bättre. Han är fortfarande stel i både bak- och framsida. Det går framåt, men vi räknar inte med Agon till premiären, säger tränaren Axel Kjäll till Nerikes allehanda.

Förutom att Mehmeti av allt att döma missar premiären har en annan ÖSK-anfallare, Viktor Prodell, haft problem med sjukdom. Om han kan spela premiären mot Falkenberg åter att se.

- Han hade feber igår, men är feberfri i dag. Vi hoppas att han tränar imorgon, inte i full träning dock, säger Kjäll.

Förutom problem på anfallssidan rapporterar NA också att målvakten Oscar Jansson och mittfältaren Martin Broberg draa med skadebekymmer och om de kommer till spel mot FFF är osäkert.

Du ser söndagens möte mellan Falkenberg och Örebro på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Matchstart 15:00.