Mellberg besviken på sina spelare: "En tuff situation som vi är i nu"

Efter 0-1 hemma mot IFK Göteborg är Helsingborg nu sist i allsvenskan. Laget har två poäng upp till Kalmar FF på kval och fem upp till IFK Göteborg överstrecket.



- Jag är besviken över insatsen. Vi hade det kämpigt att få till den med kvalitet den sista tredjedelen. Det är något som fallerar på vägen, ofta tekniskt tyvärr, med inlägg, passning eller dribbling som vi blir av med. Vi hade det kämpigt i dag rent tekniskt, säger Olof Mellberg.



- Vi borde vara mer bekväma än så här på hemmaplan. Och i andra halvlek är det ännu värre. Vi bytte in starka targetspelare, men fick inte in bollarna till någon. Vi har det till och med kämpigt med de här lyftningarna in, det är för dålig kvalitet. Det var jobbigt på det sättet. Vi hade hoppats på fler målchanser.



I matchens sista sekund fick HIF sitt bästa läge, men Anthony van den Hurks avslut träffade ribban.

- Otroligt nära. Det är precis sådana lägen som jag hade hoppats mer på under sista halvtimmen när vi hade spelarna vi hade inne. Det var en lite bättre boll in den gången och det luktade målchans lång väg. Men det är för dåligt att vi inte kan få in 30-40-50 sådana bollar under sista 30. I stället är det en av fem-sex som kommer in där. Vi skapade alldeles för lite, säger Mellberg.



Hur upplever du de tre matcherna som är kvar?

- Det är tufft. Vi hade sett fram emot tre poäng i dag, så det är helt klart en tuff situation som vi är i nu.



- Det är ingen tvekan om att vi ska vara starka här hemma, och har varit det rent prestationsmässigt, bortsett från starten av säsongfen. I dag dippade vi i prestationen och det var ett tag sedan vi gjorde det på hemmaplan. Vi såg fram emot en trepoängare i dag och sedan en trepoängare hemma mot Falkenberg, och sedan försöka kriga till sig något mot Norrköping och Elfsborg som är svåra bortamatcher på konstgräs. Så det är ett tufft läge nu. Vi måste vinna matcher, annars är det kört.