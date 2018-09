MFF-back klev av skadad - nu utanför truppen mot Sundsvall

Malmö FF-backen Rasmus Bengtsson klev i veckan av skadad i lagets 3-1-förlust mot Norrköping på Östgötaporten. I dag gav MFF ett positivt besked om Bengtsson, då klubbens fysioterapeut Jesper Robertsson meddelade att det inte rör sig om en muskelbristning, i stället om muskelspasm. Däremot meddelade inte klubben hur länge mittbacken blir borta från matchspel.

Nu meddelar Malmö att mittbacken inte finns med i truppen till mötet på söndag med Sundsvall på Stadion i allsvenskan. Han saknas i likhet med Oscar Lewicki (avstängd) och skadade spelarna Carlos Strandberg, Fredrik Anderson och Guillermo Molins.

Däremot är Markus Rosenberg tillbaka i truppen igen efter avstängning.

MFF:s trupp: Walter Viitala, Eric Larsson, Egzon Binaku, Behrang Safari, Sören Rieks, Fouad Bachirou, Arnór Traustason, Markus Rosenberg, Anders Christiansen, Romain Gall, Bonke Innocent, Marcus Antonsson, Lasse Nielsen, Andreas Vindheim, Johan Dahlin, Franz Brorsson, Samuel Adrian, Laorent Shabani, Felix Konstandeliasz, Hugo Andersson.

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.