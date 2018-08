MFF har sju målvakter - Viitala upp som ny tvåa: ”Känns verkligen som det är här jag ska vara”

Johan Dahlin är förstaval. Fredrik Andersson andraval, men han bröt fingret och opererades i veckan. Mathias Nilsson tredjeval. Till detta finns Sixten Mohlin (Dalkurd), Marko Johansson (Trelleborg), och Jakob Tånnander (Lunds BK) utlånade.

Trots sex målvakter, alla med kontrakt med A-laget, så blev det även en sjunde under sista transferdagen. Finländaren Walter Viitala kom in via danska Viborg, och i dag är han för första gången med i en matchtrupp.

- Det här känns verkligen som att det är här jag ska vara. Det är oändliga möjligheter för mig här. Det är här jag kan visa upp mig och vara mig själv. Gör man det bra här så... ”The sky is the limit”. Jag kan fokusera på fotboll, jag behöver inte oroa mig vad som händer i klubben och utanför planen.

Men det var inte det här du tänkte dig för ett par veckor sedan?

- Inte Malmö FF, men jag kände på mig att något var på gång. ”Tro på dig själv, jobba hårt, håll truten, och något kommer hända förr eller senare”.

På fredagen gjorde han sin första ordentliga träning med Malmö FF, men han är redan i matchform då han stod de två första matcherna för Viborg den här säsongen. De värvade dock en ny målvakt, och flytten till MFF skedde väldigt snabbt på grund av Anderssons operation.

Viitala växte upp i Helsingfors och spelade i klubbar i staden fram tills han närmade sig 20 år. Han testade då något nytt för att utvecklas som spelare och människa, och efter några år som växlande mellan förste- och andremålvakt i finska högstaligan så var han helt ordinarie 2016 när IFK Mariehamn överraskande vann ligatiteln.

Det blev därefter Viborg i danska högstaligan och han tog startplatsen efter ett par månader. De åkte ur och efter några månader i andradivisionen blev han bänkad, trots han egentligen inte gjort några stora misstag.

- Det fanns många anledningar till det. Jag förnekar inte att det var en jobbig tid, och ibland förstod jag inte ens anledningarna. Jag spelade bra i Superligaen och det var en stor besvikelse när vi åkte ur. Alla kändes lite borta. Tränaren bestämmer vilka som spelar och jag kunde bara tro på mig själv.

Det är dock ingen tvekan om att han vill vara i MFF. Han ler konstant under intervjun och skakar på huvudet över chansen att vara i MFF. Kontraktet är bara säsongen ut och även om han är uttagen som förmodad andremålvakt mot Trelleborg i dag, så är hans förhoppning att få speltid innan säsongen tar slut.

Han tar bland annat inspiration från andra tidigare MFF-målvakter, som Robin Olsen som kom från långt ner i divisionerna innan han blev landslagsmålvakt, eller Johan Wiland som hade en tung period i FCK innan han kom igång i MFF. Viitala vill göra något liknande.

- Det är min ambition. Jag har skickligheten för det, jag måste bara visa det och jobba hårt.

- Det är fyra riktigt bra målvakter här. Dahlin har en fantastisk personlighet, en fantastisk kille, men var man än flyttar så är det någon kille man ska ta sig förbi och någon som vill ta sig förbi dig.

Trots sju målvakter med kontrakt är det däremot osäkert hur det ser ut på posten nästa år, då Viitala, Mohlin, Andersson (optionsår), och Tånnander alla har utgående avtal. Dahlin och Johansson har avtal till 2020, och Nilsson till 2019.

MFF möter i dag Trelleborg i ett Skånederby, i en match som börjar 16.00 och sänds via C More.