MFF letar momentum för att underlätta guld- och EL-gruppjakten: "Först tar man förrätten, sedan huvudrätten, sedan efterrätten"

”Momentum” är det vanligaste ordet i Malmö FF just nu. Två poängtapp har följts upp av två segrar, där de dessutom höll nollan bägge gångerna och nu är uppe i 13 nollor på de 18 senaste allsvenska matcherna. Uwe Rösler lär inte rotera mycket i laget i dag mot Hammarby jämfört med matchen mot Sirius senast, och spelarna vet också exakt vad de ska göra på planen för att skapa momentumet.

- Man vet vad han vill, man vet vad han menar, man vet vad han tycker. Det är den här vägen vi går och han går före oss. Det är skönt att ha en ledare som vet vad han vill, säger Anders Christiansen om Rösler.

MFF har lärt sig att det måste rulla in många segrar under våren för att klara av målsättningen: att varje år försöka att både vinna SM-guld och spela gruppspel i en Europacup. Under 2010-talet har MFF gjort minst en av delarna under åtta av nio säsonger, där 2012 var undantaget efter att ha slutat tre poäng från SM-guldet.

Än så länge så är det dock brist på säsonger där de klarat av bägge delarna. 2014 är det enda året då de vann SM-guld och spelade ett gruppspel, då i Champions League. I år är tanken att den här breda truppen ska klara av det igen: SM-guld och gruppspel i Europa League.

- Vi har massa matcher upp till Europa. Om vi redan nu funderar på vad vi ska göra i Europa, då får vi problem i allsvenskan. Funderar vi på allsvenskan när vi spelar i Europa, då får vi problem i allsvenskan. Först tar man förrätten, sedan huvudrätten, sedan efterrätten.

- Vi fokuserar nu på att komma in i ett stim där vi vinner matcher, vinner matcher, vinner matcher, och presterar stabilt. Vi ska prestera i 90 minuter i många matcher i rad. Då kommer självförtroendet och då är det bara in och köra.

Förra året påverkades allsvenskan av den dåliga starten, men det måste vara skönt att ha den hösten bakom sig, när det gick bra i både Europa och allsvenskan? Nu vet ni att ni klarar av att dubblera?

- Absolut. Resultat- och prestationsmässigt var det tio av tio i höstas. Det är det vi kan med den här truppen. Man kan prata om att vi har kvalitet, men man ska visa det i matcherna. Bara för att vi har gjort det en gång innebär det inte att vi gör det igen, men vi vet att vi har kvaliteten för det.

För Christiansen själv lär det bli en dansk duell på mittfältet i dag mot Jeppe Andersen. Christiansen själv beskriver sin egen start på säsongen som helt okej, men att han kan bättre. I höstas kunde han vara relativt offensiv och det slutade med två mål och sex assist på 15 allsvenska matcher, varav sex inhopp. Nu beror hans roll lite mer på motstånd och förväntad matchbild.

- Motståndarna stänger nu de centrala delen av planen och försöker få oss ut mot sidorna. Det är det vi ska försöka att lösa, så jag har spelat lite olika roller varje match.

Malmö FF möter i dag Hammarby, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More. I MFF saknas Lasse Nielsen och Behrang Safari, och i Hammarby saknas bland annat Johan Wiland, Alexander Kacaniklic, och Serge-Junior Martinsson Ngouali.