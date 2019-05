MFF serieledare – utan att övertyga sig själva eller andra: "Det bästa med allt detta är att vi bara kan bli bättre"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Allsvensk serieledning, och fem vinster och två oavgjorda på de sju senaste matcherna. Egentligen borde allt vara bra i Malmö FF just nu, men spelet har inte rullat på så bra som det brukar.

Uwe Rösler sa att det var ”värdelöst” mot Falkenbergs FF, Markus Rosenberg berättade att de knappt ens behövde säga något i halvtid mot IF Elfsborg eftersom alla förstod att det inte hade varit bra nog, och mot IFK Göteborg senast så stängde MFF ner Blåvitt bra, men skapade knappt något framåt.

- Vi sätter hög standard på oss själva, och folk i Sverige förväntar sig hög standard av oss. Även när vi vinner är det folk som kritiserar oss för allt möjligt, säger Rösler inför dagens match mot Kalmar FF.

- När man ser hur väl vi har hanterat våra utmaningar... Vi är laget med flest utmaningar av alla våra huvudkonkurrenter.

Med utmaningarna innefattar det bland annat skador, då Lasse Nielsen, Fouad Bachirou, Jo Inge Berget, och andra spelare har missat matcher på grund av skador. Rösler säger också att om man ”tar ett steg bakåt, tar bort alla känslor från det, och endast tittar på fakta” så är MFF serieledare, laget med minst antal förluster, näst bäst defensiva facit, och bara två lag har gjort fler mål.

- Och det bästa med allt detta är att vi bara kan bli bättre. Inte en dålig position att vara i.

- Vi är självklart medvetna om (de senaste matcherna) och vi är självkritiska. Jag är väldigt självkritisk i den aspekten, men det är viktigt att man hittar rätt balans.

- De tre senaste matcherna har varit tuffa för oss, men vi hittade en väg och jag måste ge spelarna beröm för det.

Inför matchen mot IFK Göteborg så fick MFF beröm av Poya Asbaghi i en intervju med GT. Asbaghi sa då att MFF är bra på att få ”ett numerärt övertag i den ytan de försöker hitta” och att de är ”väldigt bra på att få fast bollen med sina forwards och offensiva mittfältare”.

Rösler tycker också att det offensiva spelet ser riktigt bra ut – när det väl fungerar.

- När allt flyter på så är vi laget som kan vara bäst på att etablera spel i sista tredjedelen, komma in i sista tredjedelen, komma in i målzonerna. Det är åtminstone statistiken där vi mäter oss mot våra konkurrenter. Det är vad (statistiken) säger om oss när vi är som bäst. Självklart har det inte varit så i de tre senaste matcherna, men då behövde vi hitta andra sätt för att slita oss fram till resultat.

- Vi tar steg framåt. De kanske inte är så stora som vi vill, men vi rör oss framåt.

När MFF i dag möter Kalmar FF så får de tillbaka Anders Christiansen, Jo Inge Berget, och Franz Brorsson jämfört med senast. De som saknas är Bachirou och Nielsen. I Kalmar FF är både Moestafa El Kabir och Rasmus Elm med, men i truppen saknas bland annat Henrik Löfkvist och Chidiebere Nwakali, tillsammans med de långtidsskadade Gbenga Arokoyo och Johan Stenmark.

Malmö FF mot Kalmar FF startar 15.00 och sänds via C More.