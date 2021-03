MFF-värvningens siffror sticker ut: "Stört bra - inte trott att det gått att få honom till allsvenskan"

Malmö FF presenterade under onsdagen nyförvärvet Veljko Birmancevic. Den 22-årige yttern ansluter från serbiska FK Čukarički. Och om man ska tro siffror som Fotbollslabbets Ola Lidmark Eriksson på Playmaker AI tagit fram, är MFF:s nyförvärv något utöver det vanliga när det kommer till att utmana sin motståndare. - Det man inte ser i den spidern som vi brukar prata om i Fotbollslabbet är att om man är längst ut visar det inte hur överlägsen man är. Den visar bara att man är bland de bästa och inte om man är den bästa. Men han är ju bäst, han har sex lyckade dribblingar per match, det är helt stört bra, säger han till Fotbollskanalen.

Hur bra allsvensk nivå håller han utifrån statistiken?

- Vi brukar prata om ”player index” där vi får fram en siffra över hur bra en spelare är, och han får ett ”player index” i Serbien, och givet det skulle han direkt gå in och vara en av de bästa spelarna i allsvenskan. Han ligger över tio och det är inte många i allsvenskan som gör det. Så det ser superspännande ut, sett till åldern har han verkligen potential.



Sören Rieks, Arnor Traustason och Jo Inge Berget är de som brukar hålla till på kanterna för MFF. Tre spelare som skiljer sig markant mot det serbiska nyförvärvet.



- Jag upplever inte att Malmö haft en så tydlig dribbler, så de får in något som de tidigare inte haft.. Om man tittar på Rieks är han inte alls den spelaren. Christiansen är bra på mycket annat, men inte just en-mot-en-spelet. Den som ligger bäst i Malmö, även om de inte spelat så mycket, är Eric Larsson. Det säger ganska mycket. Han ligger på två lyckade dribblingar per match, och nu kommer det in en gubbe som har sex. Så det ser jättespännande ut.



Lidmark Eriksson menar utifrån sin erfarenhet - där han arbetat med klubbars scouting av spelare, att Malmö plockat från en högre hylla än vid tidigare värvningar.



- Utifrån de vi hjälpt så är det här inte… Jag hade nog inte plockat fram den här killen för att jag hade trott att det inte skulle gå att få honom till allsvenskan. Det ser ju bra ut så jag hade nog trott att han skulle gå vidare till en större liga eller större klubb. Men det är klart, Malmö är den klubb i allsvenskan som kan ha en sån här kille.

Enligt den serbiska sajten Informer ligger prislappen på tio miljoner kronor. Inte en krona för dyrt enligt Lidmark Eriksson.



- Det låter fullt rimligt om man tittar på siffror, ålder och så vidare, avslutar han.

Birmancevic har tillhört Cukaricki på permanent basis sedan sommaren 2019, men var även utlånad till klubben från den serbiska storklubben Partizan, som han är fostrad i, under säsongen 2018/2019. Den här säsongen stod han för elva mål och sex assist på 24 matcher i den serbiska högstaligan.

22-åringen har gjort två A-landskamper med Serbiens landslag i slutet av januari i år, men har även representerat flera serbiska U-landslag.