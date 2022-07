MFF:s mardröm bekräftad: Siby blir borta resten av säsongen

Det var i lördagens match mot IK Sirius som olyckan var framme. Nyförvärvet Mahame Siby gick upp i en duell och landade illa, varpå han föll till gräset med stora smärtor. Mittfältaren tog sig för höften innan han blev utburen på bår.

MFF-tränaren Milos Milojevic vittnade redan efter matchen om att skadan var av allvarlig karaktär, och nu är mardrömsbeskedet bekräftat: Siby missar resten av säsongen.

"Han har opererats på Skånes Universitetssjukhus under gårdagen och allt har gått bra. Rehabiliteringen har nu påbörjats på sjukhuset och han kommer att skrivas ut under veckan. Han kommer inte att kunna spela mer under den här säsongen", skriver MFF på sin hemsida.

Sportchef Andreas Georgson ger följande besked kring huruvida MFF kommer värva en ersättare till Siby.

- Det är precis sådant som vi får fundera på nu. Vi får se hur vi vill göra, säger han till Fotbollskanalen.

Det var i slutet av juni som Malmö FF köpte loss Mahame Siby från Ligue 1-klubben Strasbourg. Enligt fransk media betalade de himmelsblå omkring 13 miljoner kronor för 26-åringen.