Mjällby vann efter sent segermål

Allsvenskan startade under lördagen om efter en tids uppehåll. På Strandvallen tog tabelltrean Mjällby emot Sirius, som inför matchen parkerade på en tiondeplats.

Det blev inga större skrällar i lagens startelvor. Men noterbart var att Alexander Johansson fick inleda på bänken och Inam Jagne och Jacob Bergström bildade anfallspar från start för hemmalaget - medan Yousef Salech, som inför matchen stod noterad för åtta mål på tolv matcher, var frontmannen i Sirius.

Inledningen av matchen präglades inte av något skönspel. Båda lagen hade problem att skapa de riktigt farliga målchanserna och efter 25 minuters spel hade det bara avlossats tre skott, två av Mjällby och ett av Sirius, men samtliga utanför mål.

Men efter knappt en halvtimme spel skulle den första, stora målchansen komma. Sirius vann bollen högt genom Daniel Stensson som serverade bortalagets målkung Yousef Salech ett ypperligt läge - men bollen i stolpens utsida.

Närmare än så kom inte något av lagen och det var mållöst i halvtid.

- Det händer inte så mycket varken för oss eller Sirius. Vi behöver skapa lite fler chanser och är för dåliga på sistapassen. Så vi får gå in i paus nu och titta på vad vi behöver göra, sa Mjällbys Tom Pettersson i Max sändning i paus.

- Ser ut ungefär som vi trodde att det skulle göra. Mjällby vill spela bakifrån men vi har ett bra presspel. Behöver lite mer kyla då vi slår ifrån oss en del bollar, löd kommentaren från Sirius Dennis Widgren.

Till slut skulle ett ledningsmål komma i den 51 matchminuten. Sirius fick en frispark runt tio meter utanför straffområdet och mittfältaren Leo Walta sköt direkt på mål - och gjorde det tillräckligt bra för att överlista Noel Törnqvist i Mjällby-målet.

Det skulle inte dröja länge innan Mjällby fick in en kvittering. Adam Ståhl överlistade sin motståndare, tog sig in i straffområdet och serverade Herman Johansson var placerad vid linjen och fick bollen bakom Tånnander, via en touch på en Sirius-försvarare.

Mjällby ångade på och fem minuter senare, i matchminut 68, var det dags igen. Adam Ståhl hittade återigen Herman Johansson, den här gången vid den bortre stolpen, som den här gången slog till med pannan och satte hemmalaget i förarsätet.

Målen fortsatte att ösas in under den andra halvleken. Sirius tryckte på och fick in en kvittering. Filip Olsson kastade sig framför mål, fick en fot på bollen som seglade in i mål. Men det blev ett kostsamt mål för inhopparen som skadade knäet i samma situation och tvingades utgå.

Dramatiken var inte över där. I den 95 matchminuten fick Mjällby en gyllene möjlighet att ta samtliga tre poäng. Alexander Johansson föll i en duell mot Patrick Nwadike i straffområdet och Tess Olofsson pekade direkt på straffpunkten - efter vilda protester från Sirius-spelarna.

Adam Ståhl tog hand om straffen och var hur kylig som helst från elva meter. Iskallt väntade han ut Tånnander och rullade in segermålet i matchens allra sista minut.

Efter matchen var det heta känslor på plan. Voelkerling Persson och Rösler hamnade i luppen på varandra och delade ut ett par knuffar mot varandra innan ledare, spelare och domare gick emellan och avbröt den hetska situationen mellan spelarna.

Christer Mattiason, huvudtränare i Sirius, var rejält besviken efter matchen.

- Jag tycker vi är värdiga en poäng men det var någon som ville någonting annat, sa han och fick frågan om Mjällbys straff på stopptid:

- Har inte sett den men den måste vara mer än 100% för att blåsa i det läget, sa han och fick sedan se situationen:

- Det är klart jag inte tycker det där är straff. Ett höstlöv som faller, sa han med ett uppgivet skratt.

Desto gladare miner var det i Mjällby-lägret och framför allt från tvåmålsskytten Herman Johansson.

- Det lossnade i dag så det var skönt. Känns som jag haft många chanser och skulle ha gjort fler poäng, sa han efter matchen.

Startelvor:

Mjällby: Noel Törnqvist - Rasmus Wikström, Colin Rösler, Tom Pettersson - Herman Johansson, Adam Ståhl, Jesper Gustavsson (K), Nicklas Röjkjaer, Viktor Gustafson - Imam Jagne, Jacob Bergström.

Sirius: Jacob Tånnander - Dennis Widgren, Malcolm Jeng, Andreas Murbeck, Patrick Nwadike - Daniel Stensson, Leo Walta - Melker Heier, Marcus Lindberg, Noel Milleskog - Yousef Salech.